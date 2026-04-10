Radu Marinescu sare în apărarea lui președintelui Nicușor Dan, după numirile procurorilor-şefi: „O teorie a conspirației”

Ministrul Justiției a răspuns criticilor apărute în spațiul public, după numirile făcute de președintele Nicușor Dan la conducerile Parchetului General, DNA şi DIICOT, afirmând totodată că nu este vorba de un blat între președinte și PSD.

„Asta este o teorie a conspiraţiei care este vehiculată de o manieră emoţională din ce în ce mai incandescentă de cei care vor să exploateze politic această conjunctură. În realitate, este vorba despre o procedură care s-a desfăşurat conform legii şi Constituţiei, o procedură care a fost de maximă transparenţă, care a putut să fie urmărită în direct de către orice persoană interesantă, care a trecut printr-un filtru instituţional multiplu şi care s-a finalizat printr-o numire făcută de către preşedinte pe bază de argumente, pe bază de motive de fapt şi de drept care se pot regăsi de către oricine e interesat să le dezbată”, a declarat Radu Marinescu la Antena 3.

Potrivit acestuia, Ministerul Justiţiei şi preşedinte au existat doar raporturi instituţionale, strict în limita competenţelor legale: „Nu am cunoştinţă despre niciun fel de blat, de nicio înţelegere politică”.

El a respins, totodată, afirmaţiile potrivit cărora că ar fi existat un schimb privind numirile şefilor la SRI şi SIE, condiţionate de acceptarea propunerilor PSD, precizând că „nu există nicio înţelegere de asemenea manieră”.

Președintele Nicușor Dan a aprobat miercuri, 8 aprilie, propunerile ministrului justiției, Radu Marinescu, pentru conducerile Direcției Naționale Anticorupție, DNA și DIICOT, cu o singură excepție, Gill Julien Grigore Iacobici, propus pentru funcția de procuror șef adjunct al DIICOT. Decizia șefului statului a generat un val de critici în rândul susținătorilor săi, care îl acuză că a cedat presiunilor Partidului Social Democrat.