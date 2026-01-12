Oficial: Real Madrid l-a pus pe liber pe Xabi Alonso. Antrenorul a rezistat 231 de zile pe banca „albilor”

Antrenorul Xabi Alonso (44 de ani) și clubul de fotbl Real Madrid au anunțat că despart. Este vorba despre un divorț de comun acord. Fostul mijlocaș pleacă după șapte luni. Decizia a venit după înfrângerea din finala Supercupei împotriva Barcelonei. Echipa a fost încredințată unui alt fost jucător al lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa (42 de ani).

231 de zile. Din 26 mai, data prezentării, până în 12 ianuarie, ziua demiterii. Atât a durat mandatul lui Xabi Alonso la „Casa Albă”. A disputat 34 de meciuri, cu 24 de victorii, 4 egaluri și 6 înfrângeri. Bascul semnase un contract pe trei ani până în 2028. Va primi doar indemnizația de concediere cuvenită în primul an, așa cum se întâmplă întotdeauna cu contractele făcute de Real. Și va fi înlocuit de fostul său cel mai bun prieten, Alvaro Arbeloa, care a antrenat Castilla, filiala secundă. O alegere foarte riscantă, în stilul Florentino. Perez.

Antrenorul fusese amenințat cu demiterea înainte și după fiecare meci, timp de câteva săptămâni. Astăzi, în timp ce nimeni nu spunea nimic, Madridul a emis un comunicat în care descrie un „acord reciproc între părți”.

După Campionatul Mondial al Cluburilor, care s-a încheiat cu o înfrângere cu 4-0 în fața PSG-ului lui Luis Enrique, sezonul a început strălucit, cu 13 victorii în 14 meciuri și o singură pată majoră: înfrângerea cu 5-2 în fața lui Atlético Madrid pe Metropolitano.

Madridul era pe primul loc în La Liga, cu cinci puncte înaintea rivvalei Barça, învinsă cu 2-1 pe Bernabeu, și pe locul cinci în Liga Campionilor, cu trei puncte în spatele liderilor.

Cu toate acestea, în timpul Clásico-ului, Vinicius, după ce fusese înlocuit, făcuse scandal, iar clubul nu reușise să-l apere pe antrenor. A fost prima crăpătură majoră. Atunci a devenit clar că ceva nu era în regulă în relația dintre Xabi și Florentino și dintre Xabi și vestiar.

Antrenorul basc s-a izolat, a ținut conferințe de presă plictisitoare, nu a avut nicio legătură cu jucătorii-cheie, iar Perez a fost distant. Iar rezultatele dezamăgitoare au fost însoțite de o lipsă de joc îngrijorătoare, Barça având în prezent 4 puncte avans, 9 puncte acordate marelui său adversar în 9 meciuri.

Fiecare meci a devenit un test de trecut, dar în ultima vreme părea că lucrurile merg mai bine. Nimic nu prevestea ruptura. Presa madrilenă aplaudase înfrângerea demnă a Madridului în fața Barcelonei (3-2), aseară, în Supercupa Spaniei.