Video Ninsori și ger în toată țara. Intervenții pe mai multe drumuri, nemulțumiri în București din cauza deszăpezirii întârziate

Ninsorile din ultimele ore au creat dificultăți în trafic, iar drumarii au fost nevoiți să intervină în mai multe zone din țară. În Capitală au început operațiunile de deszăpezire, pe fondul unui episod de ninsoare abundentă.

În București, șoferii s-au plâns că utilajele de deszăpezire au apărut pe principalele bulevarde abia după ce s-a depus un strat consistent de zăpadă. Mai mulți conducători auto au declarat că nu au observat intervenții pe străzile din Capitală până aproape de miezul nopții, când stratul de omăt ajunsese deja la câțiva centimetri, relatează Antena 3 CNN.

Potrivit meteorologilor, în unele zone din București stratul de zăpadă ar putea ajunge la aproape 10 centimetri. Capitala se află sub cod galben de ger.

Vremea s-a schimbat radical în toată România. Meteorologii au anunțat temperaturi extrem de scăzute în aproximativ jumătate din teritoriu. Zăpada s-a așternut deja pe carosabil în mai multe județe, îngreunând circulația rutieră.

Poliția le recomandă șoferilor să se asigure că farurile și luminile de ceață funcționează corespunzător și sunt curate, să se informeze înainte de plecare cu privire la starea drumurilor și condițiile meteo și să nu pornească la drum fără echipamentele de iarnă necesare, acolo unde situația o impune.

De asemenea, în caz de blocaje sau vizibilitate foarte redusă, conducătorii auto sunt sfătuiți să oprească într-un loc sigur și să solicite ajutor.

Autoritățile fac apel la șoferi să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față, să evite manevrele bruște și depășirile riscante, precum și zonele cu polei sau vizibilitate scăzută. Totodată, este recomandată folosirea anvelopelor de iarnă și curățarea completă a autoturismului de zăpadă înainte de plecare.

Ninsoarea a afectat și Autostrada A2, unde autoritățile au anunțat că utilajele de deszăpezire acționează „la foc continuu” pentru îndepărtarea stratului de zăpadă. Intervenții au avut loc și pe autostrada București–Pitești, unde, în noaptea de duminică spre luni, ningea viscolit. De asemenea, s-a acționat pentru deszăpezire pe DN 65, în zona aeroportului Craiova.

Meteoplus a anunțat că 296 de utilaje, 387 de muncitori și 52 de coordonatori din toate sectoarele au acționat în noaptea de duminică spre luni pe străzi.

Acestea curăță zăpada de pe carosabil și împrăștie material antiderapant cu prioritate pe:

- Poduri, pante, rampe, pasaje, treceri de pietoni și artere principale de circulație;

- Stații și refugii STB, zona spitalelor, a școlilor, a instituțiilor publice.

Situația pe sectoare este următoarea:

- Sector 1 – Romprest: 40 utilaje + 139 operatori + 15 coordonatori;

- Sector 2 – Supercom: 48 utilaje + 58 operatori + 8 coordonatori;

- Sector 3 – Direcția de Salubritate: 30 utilaje + 30 operatori + 7 coordonatori;

- Sector 4 – Rosal: 58 utilaje + 30 operatori + 8 coordonatori;

- Sector 5 – Salubritate: 60 utilaje + 50 operatori + 8 coordonatori;

- Sector 6 – ASP Salubrizare: 60 utilaje + 80 operatori + 6 coordonatori.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a avertizat că temperaturile pot coborî până la -20 de grade Celsius, iar ninsorile vor continua în multe zone ale țării până miercuri, 4 februarie.