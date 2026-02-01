Carosabil alunecos și vizibilitate redusă. Recomandările Brigăzii Rutiere pentru șoferi și pietoni

Brigada Rutieră a transmis, duminică, o serie de recomandări pentru conducătorii auto și pietoni, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, marcate de ninsoare, polei și carosabil alunecos. Autoritățile atrag atenția că riscul de producere a accidentelor rutiere este crescut și fac apel la responsabilitate în trafic.

Polițiștii le recomandă șoferilor să sporească atenția și concentrarea la volan și să adapteze permanent viteza la condițiile meteo-rutiere. De asemenea, este esențială menținerea unei distanțe de siguranță suficiente pentru a permite frânarea în condiții de siguranță, precum și evitarea manevrelor riscante, cum ar fi frânarea bruscă, schimbările bruște de direcție sau depășirile repetate, care pot duce la derapaje pe carosabilul alunecos.

Brigada Rutieră mai recomandă oprirea sau staționarea doar în locurile special amenajate, asigurarea unei bune vizibilități prin curățarea parbrizului, oglinzilor, geamurilor laterale și a lunetei, precum și verificarea funcționării sistemelor de iluminare, semnalizare, climatizare și a ștergătoarelor de parbriz. Totodată, șoferii sunt sfătuiți să se intereseze din timp de starea drumurilor pe traseul pe care urmează să îl parcurgă și să își pregătească autovehiculul pentru deplasare.

Respectarea semnalelor și indicațiilor polițiștilor rutieri aflați în trafic este obligatorie, la fel și purtarea centurii de siguranță, atât pentru șofer, cât și pentru pasageri.

În ceea ce îi privește pe pietoni, polițiștii recomandă deplasarea exclusiv pe trotuare și traversarea străzii doar prin locurile marcate și semnalizate corespunzător, la culoarea verde a semaforului și numai după ce s-au asigurat că intenția lor de traversare a fost observată de conducătorii auto.

Autoritățile reamintesc că utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone sau pentru cele destinate transportului de persoane cu mai mult de nouă locuri, inclusiv cel al conducătorului auto, este obligatorie echiparea cu anvelope de iarnă pe axele de tracțiune sau montarea lanțurilor ori a echipamentelor antiderapante certificate.

Nerespectarea acestor obligații se sancționează cu amenzi cuprinse între 9 și 20 de puncte amendă, respectiv între 1.822,5 și 4.050 de lei. În plus, polițiștii vor reține certificatul de înmatriculare al vehiculului, eliberând o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.