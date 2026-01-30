Mobilizare pentru Autostrada Bucureștiului, ca să circulăm la vară pe A0 între A2 și A3. Stadiul lucrărilor

Lucrările pe Lotul 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului, o investiție de aproape 400 de milioane de lei, se desfășoară într-un ritm care încearcă să recupereze întârzieri și să răspundă presiunii politice și economice de a deschide traficul între A2 și A3 în această vară.

Lucrări la A0 - Autostrada Bucureștiului

Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor a mers din nou pe șantier, într-o vizită care nu a fost doar tehnică, ci și un semnal clar către constructor: mobilizarea trebuie accelerată.

„După mai multe sezoane de iarnă în care am putut să lucrăm destul de bine pe șantiere, «Iarna aceasta a venit iarna», iar lucrările se desfășoară cu dificultate, mai ales din cauza umidității crescute și a perioadelor lungi cu temperaturi negative. Am fost pe șantierul Lotul 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului A0, pentru a verifica stadiul lucrărilor pe unul dintre cele mai importante obiective de pe lista dării în trafic, dar și pentru a menține presiunea pe constructor”, a explicat Ionel Scrioșteanu, vineri, într-o postare pe Facebook.

„În această vară să putem circula intre A3 și A2 la nivel de autostradă”

Relocarea rețelelor de utilități publice a fost finalizată în zona pasajului peste CF800 București - Constanța, DJ300 și nodului rutier DN2, drumului DC27 și sunt în curs de finalizare în zona pasajului de la DN3.

„I-am solicitat constructorului creșterea mobilizării în teren, în așa fel încât în această vară să putem circula între A3 și A2 la nivel de autostradă.

A fost realizată breteaua provizorie și a fost deviat traficul aferent Dn3 pe aceasta. Breteaua a fost construită special la nivelul final al autostrăzii în așa fel încât să poată fi folosită, provizoriu, ca descărcare a lotului 4 în Dn3 până la finalizarea acestui lot.

Pasajul DN3 va fi construit cu 4 benzi de circulatie, câte 2 pentru fiecare sens de circulatie, ținând, astfel, cont de viitorul proiect de lărgire la 4 benzi a DN3”, a transmis secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu.

Accentul activităților în șantier, în această perioadă, este pus pe cele 7 structuri aferente diferenței de 8,6 km rămași de executat, iar situația este următoarea:

Au început lucrările la Pasajul pe DN3 peste autostradă:

- se lucrează la forarea, armarea și turnarea piloților, cu 2 foreze concomitent, până acum fiind realizați 34 din 56 necesari

- A fost decopertat pământul la culeea dinspre București în vederea spargerii capetelor piloților pentru a permite armarea radierului.

- A sosit deja în șantier tablierul metalic necesar suprastructurii pasajului.

Pasajul pe autostradă peste DN2: a fost finalizată structura pasajului și se montează parapetul metalic de siguranță;

Pasajele de la nodul rutier DN2: au fost finalizate structurile și se montează parapetul metalic de siguranță;

Pasajul pe autostradă peste DC27: a fost finalizată placa de suprabetonare și se desfășoară activități pregătitoare pentru montarea liselor prefabricate de beton;

Pasajul pe DJ300 peste autostradă: se montează lisele prefabricate de beton;

Pasajul pe autostradă peste CF800 București - Constanța: se lucrează la montarea predalelor de beton peste grinzi și la armarea plăcii de suprabetonare;

Este în curs de finalizare execuția celor 26 podețe.

Stadiul lucrărilor de drum și terasamente:

Se lucrează la stratul de forma din balast, realizat aproximativ 90% din volumul total;

Stratul de fundație din balast este realizat aproximativ 80% din volumul total;

Se lucrează la stratul de agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici, fiind executat în proporție de 43%;

Se lucrează la sistemul de evacuare a apelor din zona mediană a autostrăzii;

Se lucrează la sistemul ITS (35%) și la sistemul de iluminat public (47%).