Mobilizare pentru Autostrada Bucureștiului, ca să circulăm la vară pe A0 între A2 și A3. Stadiul lucrărilor

0
0
Publicat:

Lucrările pe Lotul 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului, o investiție de aproape 400 de milioane de lei, se desfășoară într-un ritm care încearcă să recupereze întârzieri și să răspundă presiunii politice și economice de a deschide traficul între A2 și A3 în această vară. 

Lucrări la A0 - Autostrada Bucureștiului FOTO Facebook / Irinel Ionel Scriosteanu
Imaginea 1/6: Lucrări la A0 - Autostrada Bucureștiului FOTO Facebook / Irinel Ionel Scriosteanu
Lucrări la A0 - Autostrada Bucureștiului FOTO Facebook / Irinel Ionel Scriosteanu
Lucrări la A0 - Autostrada Bucureștiului FOTO Facebook / Irinel Ionel Scriosteanu
Lucrări la A0 - Autostrada Bucureștiului FOTO Facebook / Irinel Ionel Scriosteanu
Lucrări la A0 - Autostrada Bucureștiului FOTO Facebook / Irinel Ionel Scriosteanu
Lucrări la A0 - Autostrada Bucureștiului FOTO Facebook / Irinel Ionel Scriosteanu
Lotul 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului, FOTO FB Ionel scriosteanu1

 Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor a mers din nou pe șantier, într-o vizită care nu a fost doar tehnică, ci și un semnal clar către constructor: mobilizarea trebuie accelerată.

„După mai multe sezoane de iarnă în care am putut să lucrăm destul de bine pe șantiere, «Iarna aceasta a venit iarna», iar lucrările se desfășoară cu dificultate, mai ales din cauza umidității crescute și a perioadelor lungi cu temperaturi negative. Am fost pe șantierul Lotul 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului A0, pentru a verifica stadiul lucrărilor pe unul dintre cele mai importante obiective de pe lista dării în trafic, dar și pentru a menține presiunea pe constructor”, a explicat Ionel Scrioșteanu, vineri, într-o postare pe Facebook.

„În această vară să putem circula intre A3 și A2 la nivel de autostradă”

Relocarea rețelelor de utilități publice a fost finalizată în zona pasajului peste CF800 București - Constanța, DJ300 și nodului rutier DN2, drumului DC27 și sunt în curs de finalizare în zona pasajului de la DN3.

Lucrările se desfășoară în ritm alert. FOTO FB Ionel Scrioșteanu
Lucrările se desfășoară în ritm alert. FOTO FB Ionel Scrioșteanu

I-am solicitat constructorului creșterea mobilizării în teren, în așa fel încât în această vară să putem circula între A3 și A2 la nivel de autostradă.

A fost realizată breteaua provizorie și a fost deviat traficul aferent Dn3 pe aceasta. Breteaua a fost construită special la nivelul final al autostrăzii în așa fel încât să poată fi folosită, provizoriu, ca descărcare a lotului 4 în Dn3 până la finalizarea acestui lot.

Pasajul DN3 va fi construit cu 4 benzi de circulatie, câte 2 pentru fiecare sens de circulatie, ținând, astfel, cont de viitorul proiect de lărgire la 4 benzi a DN3”, a transmis  secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu.

Citește și: Fotoreportaj: vară constructivă pentru AKTOR pe A0 București Sud Lot 3

Accentul activităților în șantier, în această perioadă, este pus pe cele 7 structuri aferente diferenței de 8,6 km rămași de executat, iar situația este următoarea:

Au început lucrările la Pasajul pe DN3 peste autostradă:

- se lucrează la forarea, armarea și turnarea piloților, cu 2 foreze concomitent, până acum fiind realizați 34 din 56 necesari

- A fost decopertat pământul la culeea dinspre București în vederea spargerii capetelor piloților pentru a permite armarea radierului.

- A sosit deja în șantier tablierul metalic necesar suprastructurii pasajului.

Pasajul pe autostradă peste DN2: a fost finalizată structura pasajului și se montează parapetul metalic de siguranță;

Pasajele de la nodul rutier DN2: au fost finalizate structurile și se montează parapetul metalic de siguranță;

Pasajul pe autostradă peste DC27: a fost finalizată placa de suprabetonare și se desfășoară activități pregătitoare pentru montarea liselor prefabricate de beton;

Pasajul pe DJ300 peste autostradă: se montează lisele prefabricate de beton;

Pasajul pe autostradă peste CF800 București - Constanța: se lucrează la montarea predalelor de beton peste grinzi și la armarea plăcii de suprabetonare;

Este în curs de finalizare execuția celor 26 podețe.

Lotul 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului. FOTO FB Ionel Scrioșteanu
Lotul 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului. FOTO FB Ionel Scrioșteanu

Stadiul lucrărilor de drum și terasamente:

Se lucrează la stratul de forma din balast, realizat aproximativ 90% din volumul total;

Stratul de fundație din balast este realizat aproximativ 80% din volumul total;

Se lucrează la stratul de agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici, fiind executat în proporție de 43%;

Se lucrează la sistemul de evacuare a apelor din zona mediană a autostrăzii;

Se lucrează la sistemul ITS (35%) și la sistemul de iluminat public (47%).

