Autoritățile norvegiene investighează posibila apariţie a unor drone deasupra instalaţiilor militare

Norvegia investighează o posibilă apariţie a unor drone deasupra instalaţiilor militare, potrivit presei locale. Informațiile vin după ce în Danemarca autorităţile au anunţat că noi drone au fost observate deasupra unor instalaţii militare vineri seară

„Putem confirma că am primit informaţii despre o posibilă activitate a dronelor observată în zona din jurul bazei aeriene de la Orland, unde se află avioane de vânătoare”, a declarat un purtător de cuvânt al armatei norvegiene pentru ziarul Dagens Naeringsliv, referindu-se la o bază aeriană situată în centrul ţării şi unde sunt staţionate avioane de vânătoare F-35.

Apariţiile dronelor au fost semnalate sâmbătă în afara perimetrului bazei, iar operaţiunile acesteia nu au fost afectate, potrivit aceluiaşi purtător de cuvânt, scrie Agerpres.

Poliţia a transmis de asemenea că ia în serios aceste semnalări şi că a lansat o anchetă, dar este încă prea devreme pentru concluzii.

Aceste relatări din Norvegia vin după ce în Danemarca autorităţile au anunţat că noi drone au fost observate deasupra unor instalaţii militare vineri seară, inclusiv în zona unei baze aeriene.

Tot sâmbătă, ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a anunțat că Germania va adopta noi măsuri pentru a se proteja de amenințarea reprezentată de drone, după mai multe incidente în Danemarca și apariții suspecte în țară

„Există o amenințare care poate fi clasificată drept ridicată când vorbim de drone. Este o amenințare abstractă, dar foarte concretă în anumite cazuri”, a declarat Dobrindt la Berlin.

Printre măsurile analizate se numără revizuirea legii privind securitatea aviației, pentru a permite implicarea armatei în doborârea dronelor. Ministrul a explicat că scopul este de a proteja infrastructura critică și marile adunări de oameni.