Nicușor Dan despre situația din coaliția de guvernare: „Să discutăm mai puțin despre demisii. Mai e loc de reforme”

Președintele României, Nicușor Dan, a comentat situația din Coaliția de guvernare, subliniind că, în ciuda diferențelor dintre partide, Guvernul funcționează și măsurile adoptate transmit un semnal de stabilitate pentru partenerii externi și piețele financiare,

„Să discutăm mai puțin despre demisii. Ce se întâmplă este că acest guvern are trei luni și a luat o serie de măsuri care au fost adoptate prin consens. Este normal să existe nemulțumiri, pentru că atunci când lucrează împreună oameni foarte diferiți apar și diferențe de opinie. Important este că, în momentul de față, guvernul funcționează”, a declarat Nicușor Dan, duminică.

Președintele a explicat că rectificarea bugetară prevăzută va asigura funcționarea normală a statului, cu o creștere a deficitului la 8,4% și un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuieli, iar consensul politic privind aceste măsuri este deja conturat.

„Cel mai important sunt două componente: impactul asupra oamenilor – și acesta există –, dar și stabilitatea financiară. Aici trebuie mereu să privim spre trecut. Recent, cele trei mari agenții de rating ne-au păstrat recomandarea de investiții. Măsurile luate deja asigură stabilitatea pentru 2026. Mai este loc de reforme, sper să nu însemne taxe, dar, pentru punctul în care ne aflăm și ținând cont că acest guvern are doar trei luni, toți partenerii noștri apreciază că ne-am stabilizat pentru momentul actual”, a adăugat președintele.

Nicușor Dan a clarificat și că nu se pune problema unei noi creșteri a TVA. În privința reducerii aparatului administrativ, președintele a precizat că există un consens asupra necesității concedierilor planificate, dar modul și ritmul implementării vor fi discutate între partidele din Coaliție.

„Toți românii văd și simt că avem un aparat, atât central, cât și local, în care există poziții ocupate în plus. Cum se va întâmpla asta și în cât timp – este o discuție între partide. Sunt opinii diferite, dar eu apreciez că aceste discuții la nivel de lideri sunt absolut civilizate. Există membri de partid mai exuberanți care atacă partidele din coaliție, dar la nivel de conducere dialogul este foarte așezat”, a concluzionat Nicușor Dan.