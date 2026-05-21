Fragment de dronă descoperit pe o plajă din Eforie Nord. Autoritățile cercetează zona

Un fragment de dronă a fost descoperit pe plaja Belona din Eforie Nord, județul Constanța. Conform primelor informații, ar fi vorba despre o aripă de dronă, cel mai probabil adusă de valuri pe țărm.

Autoritățile au intervenit la fața locului, iar zona a fost verificată în urma sesizării. În cauză au fost demarate cercetări pentru stabilirea provenienței obiectului și a circumstanțelor în care acesta a ajuns pe plajă, scrie presa locală.

Reamintim că la începutul lunii mai, pe 8 mai 2026, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost sesizați prin apel la 112 și au identificat pe plaja din zona Vama Veche o bucată de metal cu inscripții chirilice.

Cercetările sunt desfășurate în cooperare cu celelalte autorități competente, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.