Nicușor Dan, vizită în Finlanda. Întrevedere cu premierul Petteri Orpo și reprezentanții companiilor din domeniul industriei de Apărare

Nicușor Dan efectuează, pe 15 și 16 decembrie, o vizită în Finlanda. Președintele va avea o întrevedere cu premierul acestei țări și cu reprezentanții companiilor din domeniul apărării, dar și o întâlnire cu membrii ai comunităților românești.

Prima pe agenda președintelui este întrevederea cu reprezentanții companiilor din domeniul industriei de Apărare și Aerospațiale din Republica Finlanda.

Întâlnirea va avea loc la sediul Asociației Industriei de Apărare și Aerospațiale din Helsinki, de la ora 15.00.

La ora 17.00, Nicușor Dan va avea o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Finlanda, Petteri Orpo, la reședința oficială a premierului finlandez.

De la ora 18.15, președintele va avea o întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din Republica Finlanda, la Ambasada României.

Alocuțiunea Președintelui din cadrul întâlnirii va fi transmisă prin sistemul unic de transmisiune în direct și pe site-ul Administrației Prezidențiale: https://bit.ly/LIVEPR.