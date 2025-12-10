Video Nicușor Dan a vizitat fabrica Thales din Franța, cel mai mare producător european de radare militare

Președintele Nicușor Dan a vizitat marți, 9 decembrie, fabrica Thales din Franța, unul dintre cele mai mari centre de producție de radare din Europa, unde au fost discutate proiecte de cooperare pentru întărirea capacităților de apărare ale României.

Șeful statului a fost însoțit de ministrul de Externe Oana Țoiu, ministrul Economiei și interimar al Apărării Radu-Dinel Miruță, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare și consilierii prezidențiali Radu Burnete și Marius Lazurca.

Vizita este parte din „eforturile comune de a identifica oportunități de a dezvolta și de a consolida capabilitățile de apărare ale României, într-un moment în care o abordare strategică, dar agilă și decisivă, este absolut esențială”, a transmis Thales printr-un comunicat.

Delegația română a văzut radarele GM200 MM/A și Ground Fire, precum și „camerele anecoide, izolate complet de exterior din punct de vedere acustic și electromagnetic, unde sunt testate în detaliu antenele radar”.

Compania precizează că discuțiile au vizat parteneriatele existente pentru dezvoltarea unui „Defense Service Center” în România, cu capacități de mentenanță și producție pentru „protecția infrastructurilor critice, supravegherea aeriană, apărarea antiaeriană și, nu în ultimul rând, sistemele navale”. În prezent, Centrul de Excelență în Inginerie din București are „aproximativ 700 de ingineri, iar numărul acestora este planificat să ajungă la 1800 până în anul 2030”.

→ Imaginea 1/5: Thales Limours 6 jpeg

Thales subliniază că ECC București este „cel mai mare pe zona de dezvoltare de soft” din cele trei centre globale ale grupului și că echipa din România a contribuit la instalarea „celui mai puternic sistem laser din lume (2x10 Petawatts)” la ELI-NP.

În fabrica din Limours, întinsă pe 60 de hectare, radarele militare se produc „încă din 1957”. Unul dintre cele mai moderne sisteme prezentate este Ground Master 200 MM/A, care permite detectarea țintelor „la distanțe de până la 350 km”, radarul fiind capabil să identifice „ținte tot mai mici, mai agile și care zboară la altitudini din ce în ce mai joase”.

Pe fondul cererii crescute, Thales afirmă că „și-a triplat capacitatea de producție pentru radarele Ground Master în ultimii doi ani” și poate livra „peste 30 de radare de supraveghere aeriană” anual. Până acum, „au fost vândute 275 de radare din această gamă, în peste 35 de țări”.

Tot la Limours se produce deja în serie „radarul destinat supravegherii și apărării aeriene Ground Fire”, un sistem integrat în programul european SAMP/T NG, descris ca „o adevărată schimbare de paradigmă”, cu o rază de supraveghere de 400 km și acoperire 360°.

„Opt radare Ground Fire vor fi livrate forțelor armate franceze începând cu anul 2026”, anunță Thales, subliniind capacitatea de „producție rapidă și fiabilă” pentru a sprijini protecția spațiului aerian european.

Nicuşor Dan a făcut, luni şi marţi, o vizită oficială în Franţa. S-a întâlnit marţi cu omologul său francez, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée, în cadrul primei sale vizite oficiale în Franţa. Vizita a inclus discuţii politice, întâlniri cu oficiali francezi şi participarea la un moment simbolic dedicat relaţiei bilaterale.