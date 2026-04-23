Nicușor Dan a promulgat Legea femicidului: „Violența împotriva femeilor a fost prea mult timp ignorată”

Președintele Nicușor Dan a promulgat, joi, 21 aprilie, Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului, subliniind că acest act normativ reprezintă un pas important în lupta împotriva violenței îndreptate asupra femeilor. Șeful statului a transmis că fenomenul a fost prea mult timp ignorat sau tratat insuficient, în ciuda consecințelor grave.

„Am promulgat astăzi Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced. Violența împotriva femeilor este unul dintre cele mai înjositoare și degradante comportamente. Acest tip de agresiune a fost mult prea mult timp fie ignorată, fie insuficient abordată, cu consecințe dramatice”, a scris președintele pe Facebook.

Nicușor Dan a explicat că noua lege vine ca o recunoaștere a unei realități grave și are rolul de a introduce sancțiuni mai dure, dar și măsuri de prevenție.

„Este extrem de necesară o lege care să stabilească pedepse aspre și să promoveze măsuri de prevenire a femicidului și a violenței domestice”, a precizat acesta, salutând inițiativa parlamentarilor care au susținut modificările legislative.

Șeful statului a adăugat că legea transformă angajamentele statului într-un mecanism concret de intervenție, oferind autorităților instrumente pentru a acționa înainte ca situațiile de violență să degenereze în tragedii.

„Este un pas deosebit de important către conștientizarea cauzelor abuzurilor și violenței îndreptate împotriva femeilor, dar și către o justiție mai eficientă, mai umană”, a mai transmis acesta.

Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului a fost adoptată de Parlament în data de 25 martie. Inițiativa prevede pedepse severe, inclusiv închisoarea pe viață.

Actul normativ definește juridic femicidul. De asemenea, prevede colectarea și publicarea anuală de date privind femicidul și violențele care îl preced, precum și protecție pentru orfanii femicidului, recunoscuți ca victime directe.

„În înţelesul prezentei legi, <<femicidul>> înseamnă uciderea cu intenţie a unei femei sau moartea unei femei ca urmare a unor practici care cauzează vătămări femeilor, indiferent dacă uciderea sau practicile vătămătoare sunt comise de un membru al familiei sau de o terţă parte”, prevede inițiativa.

Legea prevede pedepse agravante atunci când violența are loc în prezența minorilor și sancționează sever faptele motivate de gen și a violențele care preced omorul. Astfel, femicidul va putea fi pedepsit la fel ca omorul calificat, cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau cu detenție pe viață.

Este introdusă și educația pentru prevenție în școli, fiind prevăzute teme privind egalitatea de gen, relațiile non-violente și combaterea violenței.

Trei tipuri de femicid

Prevederile legii stabilesc trei tipuri de femicid, care vor fi incluse în Codul Penal drept circumstanțe agravante la omorul calificat.

Termenul de femicid intim face referire la cazurile în care o femeie este ucisă de partener sau de un membru al familiei. Femicidul non-intim este prevăzut în cazul în care o femeie este ucisă din motive de gen, exploatare sexuală, religie sau ură. Mai există și femicidul indirect, atunci când o femeie este ucisă în urma mutilării, a violenței continue sau se sinucide după ani de abuz.

Anul trecut au fost înregistrate 66 de cazuri de femicid în România, potrivit Centrului FILIA.