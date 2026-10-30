Preşedintele Nicuşor Dan a depus, vineri, o coroană de flori în faţa fostului club Colectiv, în memoria celor care au murit în incendiul din 2015.

1/8 INSTANT COLECTIV DAN si NICULESCU 007 INQUAM Photos Octav Ganea jpg Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Şeful statului a mers la fostul Colectiv, unde în prezent sunt omagiaţi toţi cei 65 de tineri care şi-au pierdut viaţa. El a aprins o lumânare şi a avut o scurtă discuţie cu câteva persoane prezente acolo.

Vineri dimineață, un sobor de preoți a oficiat o slujbă religioasă în fața fostului club. Cei prezenți au ținut un moment de reculegere și s-au rugat pentru victimele tragediei.

Vineri se împlinesc 11 ani de la tragedia din clubul Colectiv, în urma căreia au murit 65 de oameni.

Un incendiu a izbucnit în seara zilei de 30 octombrie 2015 la clubul de pe Strada Tăbăcarilor nr. 7 din Sectorul 4 al Capitalei, unde trupa Goodbye To Gravity susţinea un concert de lansare a unui nou album. Focul a pornit de la artificiile aprinse în timpul concertului.

La mai bine de un deceniu de la tragedia din Colectiv, România nu are încă funcționale cele trei centre pentru mari arși promise de autorități. Unitățile medicale sunt în construcție la București, Timișoara și Târgu Mureș, iar deschiderea acestora este estimată pentru anul viitor.

De asemenea, ancheta privind modul în care au fost tratați răniții în spitalele din România nu a fost finalizată.