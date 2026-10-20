Nicușor Dan a convocat CSAT pentru joi. Ce s-ar afla pe agenda discuțiilor SURSE

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru joi o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), au declarat surse apropiate discuțiilor pentru G4Media. Deocamdată, nu se cunosc subiectele care vor fi discutate în cadrul reuniunii.

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru joi o ședință CSAT. Foto: presidency.ro

Convocarea ședinței are loc în contextul anunțului privind preluarea Șantierului Naval Mangalia de către grupul german Rheinmetall și compania MSC, într-o tranzacție evaluată la 138 de milioane de euro.

Finalizarea tranzacției depinde de obținerea avizelor obligatorii din partea autorităților în domeniul concurenței și al investițiilor străine.

Acordul privind preluarea șantierului naval trebuie să primească avizul Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Directe (CEID), structură aflată în subordinea Cancelariei Prim-ministrului.

În anumite situații, analiza investițiilor străine poate implica și Consiliul Suprem de Apărare a Țării, în funcție de implicațiile tranzacției asupra securității naționale. Un precedent este reprezentat de acordul dintre E.ON Energie România și grupul ungar MVM, în cazul căruia a fost implicat CSAT.

Marți, 20 octombrie, are loc votul de învestitură a Guvernului condus de Luca Niculescu. Dacă Executivul va primi votul de încredere al Parlamentului, premierul și noii miniștri vor participa pentru prima dată la o reuniune a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.