Luni, 22 Septembrie 2025
Adevărul
Ultimele știri

Mutare importantă pe piața imobiliară. Grupul Avangarde analizează preluarea Nordis: „Vom lua o decizie până la sfârşitul acestui an”

Publicat:

Nordis Group a anunțat intenția grupului de firme Avangarde de a prelua afacerea, în contextul în care „atragerea unui investitor strategic reprezintă o soluție realistă și sustenabilă pentru maximizarea șanselor de recuperare a sumelor investite de către creditori”. 

Grupul Nordis FOTO: FB
Grupul Nordis FOTO: FB

Avangarde a înaintat o scrisoare de intenție pentru Nordis Mamaia SRL și Nordis Management SRL, companiile principale din grupul Nordis. 

Ștefan Unchiașu, administrator Avangarde, a declarat că grupul intenționează să fructifice această oportunitate de business și de dezvoltare la nivelul următor.

„Suntem interesaţi să preluăm business-ul Nordis şi, ca urmare a acestui fapt, am înaintat o scrisoare de intenţie pentru Nordis Mamaia SRL şi Nordis Management SRL, firmele principale din grup. Am început procesul de due diligence şi vom lua o decizie, sperăm, până la sfârşitul acestui an”, a declarat Ștefan Unchiașu, administrator Avangarde, potrivit News.ro.

Avangarde activează de peste 15 ani în piața imobiliară, totalizând până acum peste 5.000 de apartamente finalizate și livrate. 

„Ne dorim să fructificăm deplin această oportunitate de business şi de dezvoltare a Grupului Avangarde la nivelul următor. Activăm de peste 15 ani în piaţa imobiliară, totalizând până acum peste 5.000 de apartamente finalizate şi livrate, iar astăzi avem în dezvoltare, în Bucureşti şi zonele adiacente, alte peste 1.500 de apartamente”, a mai declarat Ştefan Unchiaşu.

Emanuel Poștoacă, administrator special al Nordis, susține că potențialul de dezvoltare al grupului Nordis are șanse să fie valorificat de un antreprenor român cu experiență relevantă în domeniul imobiliar.

„Mă bucur că potenţialul de dezvoltare al grupului Nordis are şanse să fie valorificat de un antreprenor român, cu o experienta relevantă în domeniul imobiliar”, a transmis Emanuel Poştoacă. 

În februarie 2025, au fost reținute 11 persoane, inclusiv Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

În urma anchetei, au fost dispuse măsuri de sechestru asigurător asupra a 201 imobile, cinci spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme și blocarea a 48 de conturi bancare.

Reprezentanții DIICOT au precizat că ancheta se desfășoară cu celeritate, fiind administrate ritmic mijloacele de probă necesare pentru aflarea adevărului.

