Piedone critică, de pe sanie, în plină vară, măsurile pe energie: „Bolojane, România are nevoie de electricitate, nu de explicații la lumânare”

În ciuda problemelor pe care le are cu legea, Cristian Popescu Piedone postează poze din vacanţa sa petrecută în una din destinaţiile preferate ale românilor şi îi trimite mesaje critice lui Ilie Bolojan.

Deşi Curtea de Apel Brașov a decis definitiv, în mai, că poate fi judecat în dosarul de corupție în care este acuzat că a anunțat un control al ANPC la Hotelul Internațional din Sinaia, Cristian Popescu Piedone pare să nu aibă nicio grijă.

Aflat în vacanţă în Medeira, de unde postează imagini cu el relaxându-se pe marginea piscinei şi sau testând atracţiile locale, el transmite, în calitate de președinte al Partidului Naționalist Reformarea României, și un mesaj extrem de dur premierului interimar Ilie Bolojan: „Bolojane, România are nevoie de electricitate, nu de explicații la lumânare”.

Mesajul pentru Ilie Bolojan

„Starea de alertă energetică nu este o simplă formulare administrativă. Este un semnal grav. Energia, alături de apă, înseamnă spitale, comunități, blocuri, lifturi, semafoare, fabrici, magazine și aparate medicale care țin oameni în viață. În fapt, rezultatul a câteva mii de ani, spus simplu, civilizație!

De aceea, ai obligația să spui adevărul. Poți?

Dacă ai închis capacități de producție înainte să existe alternative, recunoaște că ai greșit. Dacă ai amânat investițiile, spune-o clar. Dacă planurile tale au fost construite pe speranța că va bate vântul, va ploua sau vom importa energie la timp, oprește-te și corectează direcția. Și logica!

Nici măcar pentru tine nu e rușinos să recunoști că ai greșit! Rușinos este să vezi că da și să mergi mai departe, fluierând.

În anul 2026, soluția la criza de energie nu poate fi lipsa energiei.

Nu poți să închizi mina luni și miercuri să te rogi să bată vântul. Nu poți să demolezi ce avem înainte să construiești ceea ce ne trebuie.

România are nevoie de un plan clar. Să producem mai mult. Să modernizăm rețelele. Să construim capacități de stocare. Să folosim echilibrat hidroenergia, energia nucleară, gazele, cărbunele și sursele regenerabile, până când alternativele pot susține cu adevărat consumul țării. Crezi că poți?

Cheamă la aceeași masă specialiștii, producătorii, inginerii, administrațiile locale și reprezentanții industriei. Nu pentru încă o fotografie și încă o comisie. Pentru soluții.

Protejează spitalele, sistemele de alimentare cu apă, transportul public, centrele sociale și oamenii care depind acasă de aparate de oxigen sau de medicamente păstrate la rece.

Oamenilor le poți cere responsabilitate. Dar nu le poți cere să stingă un bec pentru a acoperi ani întregi de decizii proaste.

Energia nu trebuie să aibă culoare politică. Bezna îi lovește pe toți. Atât de mult ai ajuns să ne disprețuiești?

Nu caut scandal. Caut adevăr, asumare și un plan care să țină lumina aprinsă. Lasă orgoliile deoparte, uite unde te-au adus!

Am mai trăit o vreme în care era unu’ care ne stingea lumina și ne cerea să acceptăm bezna. Nu te trec așa, niște fiori gândindu-te la soarta lui? Și el se credea zeu! România nu mai are voie să repete acea istorie.

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Bolojane, nu ne întoarce la lumânare! Aprinde, în sfârșit, lumina unui plan serios.

Vezi, Ilie? Și asta înseamnă să fii prim-ministru: nu doar să tai și să mărești taxe, ci să construiești și să protejezi oamenii! Crezi că poți?”, a scris Cristian Popescu Piedone.

Pe sanie, în mijlocul verii

Destinația aleasă de Piedone este una dintre preferatele turiștilor români, iar printre atracțiile sale se numără celebra „carros de cesto”, săniile tradiționale din răchită, care au devenit un simbol al insulei, astfel că fostul şef al ANPC nu putea rata această experienţă.

Într-un material video distribuit pe reţele de socializare, el a povestit că plimbarea cu sania, în mijlocul verii, i-a oferit nu doar adrenalină, ci și ocazia de a descoperi o parte din istoria locului.

„Am avut bucuria să trăiesc una dintre cele mai cunoscute tradiții din Madeira: plimbarea cu sania de răchită (Carros de Cesto). Experiența a fost plină de adrenalină și emoție, în timp ce doi «carreiros», îmbrăcați în costume albe tradiționale și cu pălării din paie, au ghidat sania pe străzile abrupte din Monte.

Această tradiție datează din secolul al XIX-lea, când localnicii foloseau săniile pentru a coborî rapid spre Funchal. Astăzi, ele au devenit unul dintre cele mai îndrăgite simboluri ale insulei și o atracție pe care turiști din întreaga lume vin să o încerce.

Pentru mine, a fost o experiență unică, care a îmbinat istoria, tradiția și adrenalina. Cu fiecare viraj și fiecare porțiune în pantă, am simțit farmecul autentic al Madeirei și am înțeles de ce această plimbare este considerată o experiență de neratat pe insulă”, a transmis Cristian Popescu Piedone alături de materialul video.

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Imaginile de luni, 3 august, vin după ce în urmă cu câteva zile a mai făcut o postare din vacanţa sa în Madeira, de data aceasta la piscină.

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a anunțat, vineri, 31 iulie, după ședința extraordinară a Guvernului, că România intră în stare de alertă în luna august din cauza secetei și a scăderii producției de energie.

„În prezent, debitul Dunării este de mai puțin de jumătate din valorile normale pentru această perioadă a anului. În loc de aproximativ 4.000 de metri cubi pe secundă, înregistrăm un debit de circa 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea ca acesta să scadă în zilele următoare cu încă aproximativ 100 de metri cubi pe secundă”, a precizat premierul.

Ilie Bolojan mai declara săptămâna trecută că este important ca reactorul 2 de la Cernavodă să fie menținut în funcțiune.