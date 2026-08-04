 A renunțat la meseria de asistent medical și a devenit cea mai apreciată grădinăreasă româncă din Anglia: „Nu m-aș întoarce în România pentru nimic în lume” | adevarul.ro
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Video A renunțat la meseria de asistent medical și a devenit cea mai apreciată grădinăreasă româncă din Anglia: „Nu m-aș întoarce în România pentru nimic în lume”

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A plecat din România convinsă că va sta în Anglia doar un an. Opt ani mai târziu, Iulia Sorohan, originară din Brașov, spune că și-a găsit adevărata casă în Marea Britanie. Fost asistent medical, românca a renunțat la profesie, și-a descoperit pasiunea pentru grădinărit și a devenit una dintre cele mai apreciate creatoare de conținut din diaspora.

Iulia Sorohan, originară din Brașov, spune că și-a găsit adevărata casă în Marea Britanie
Grădinăreasa româncă din Anglia, fostă asistentă medicală Foto: FB/Grădina din UK

Iulia Sorohan, fondatoarea paginii „Grădina din UK”, urmărită de aproape 60.000 de persoane, a povestit pentru Gazeta UK că mutarea în Anglia nu trebuia să fie decât o experiență temporară. În 2018, a plecat împreună cu soțul și fiica lor, care avea atunci doar trei luni.

Grădinăreasa româncă din Anglia, fostă asistentă medicală Foto: FB/Grădina din UK
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Grădinăreasa româncă din Anglia, fostă asistentă medicală Foto: FB/Grădina din UK

„În 2018, am venit în Maidstone (sud-estul Angliei), împreună cu soțul meu și fetița noastră, care avea doar trei luni. Planul era să rămânem un singur an, apoi să ne întoarcem acasă. Însă, în scurt timp, perspectiva mea s-a schimbat complet. Am început să iubesc această țară și tot ceea ce oferă. Am descoperit o altă mentalitate, oameni deschiși și numeroase oportunități de dezvoltare, atât pe plan personal, cât și profesional. Atunci am înțeles că aici vrem să ne construim viitorul”, a declarat Iulia Sorohan.

În România, brașoveanca a lucrat ca asistent medical, însă viața din Marea Britanie avea să îi schimbe complet direcția profesională și personală.

O grădină pentru fiica ei i-a schimbat viața

Totul a început din dorința de a-i oferi copilului hrană cât mai sănătoasă. „Când fetița mea a început diversificarea alimentației, am plantat câteva legume în grădina din spatele casei, din dorința de a-i oferi hrană cât mai sănătoasă. Așa a început totul”, își amintește românca.

A descoperit sistemul britanic al loturilor de grădină, terenuri pe care autoritățile locale le închiriază celor pasionați de cultivarea legumelor și fructelor. „Am aflat că în Marea Britanie poți închiria loturi de grădină (allotments), așa că am depus o cerere. După opt luni am primit primul lot, iar în anul următor am mai închiriat unul”, spune ea.

La începutul acestui an, familia s-a mutat într-o zonă rurală din Anglia, iar Iulia a fost nevoită să renunțe la grădinile pe care le avea. Se temea că va găsi cu greu alte terenuri, însă experiența a surprins-o.

„Credeam că va fi greu să găsesc altele, însă, în mai puțin de o săptămână, am primit un nou lot, iar apoi încă unul. A fost încă o confirmare că sunt exact acolo unde trebuie să fiu”, povestește aceasta.

Grădinăritul reprezintă pentru Iulia mult mai mult decât cultivarea legumelor. A devenit o pasiune și o formă de echilibru personal.

„Astăzi, grădinăritul înseamnă pentru mine mult mai mult decât cultivarea legumelor. Este o pasiune, o formă de relaxare, un mod de a mă reconecta cu natura și de a-mi găsi echilibrul. În fiecare sezon învăț ceva nou, experimentez, iar bucuria descoperirilor îmi place să o împărtășesc și cu alții”, mărturisește ea.

Iulia a început să posteze pe rețelele sociale imagini și sfaturi din grădinile pe care le îngrijește în Marea Britanie. Într-un timp scurt, pagina sa a atras zeci de mii de urmăritori, mulți dintre ei români stabiliți în diaspora.

Iulia Sorohan spune că decizia de a rămâne în Regatul Unit a fost una dintre cele mai importante ale vieții sale și că nu regretă alegerea făcută.

„Privind în urmă, îmi dau seama că decizia de a rămâne în Marea Britanie a fost una dintre cele mai importante din viața noastră. Am venit cu gândul să stăm un an, dar am găsit un loc pe care îl numim astăzi, cu toată convingerea, acasă. (...) Iubesc țara asta, oamenii de aici, că sunt deschiși la minte și tot ce ține de Anglia. Nu m-aș întoarce în România pentru nimic în lume”, afirmă Iulia Sorohan.

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