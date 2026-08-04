 Atenționare MAE pentru românii care tranzitează Bulgaria. Restricții de circulație pentru camioanele de peste 20 de tone, din cauza caniculei | adevarul.ro
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Atenționare MAE pentru românii care tranzitează Bulgaria. Restricții de circulație pentru camioanele de peste 20 de tone, din cauza caniculei

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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis marți, 4 august, o atenționare de călătorie pentru Bulgaria, unde autoritățile au impus restricții de circulație pentru camioanele cu o masă mai mare de 20 de tone, pe fondul temperaturilor extrem de ridicate.

Podul Giurgiu-Ruse FOTO CNAIR
Podul Giurgiu-Ruse FOTO CNAIR

Potrivit MAE, măsura va fi aplicată pe fondul caniculei, în perioada 4-6 august, între orele 13.00 și 21.00, și vizează mai multe autostrăzi și drumuri naționale importante din țara vecină.

Restricțiile se aplică pe autostrăzile Trakia, Struma, Maritsa și Evropa, precum și pe anumite sectoare ale autostrăzii Hemus, în regiunile Sofia, Lovech, Targovishte, Shumen și Varna.

Restricții temporare

De asemenea, vor fi introduse restricții temporare pe mai multe drumuri naționale, inclusiv pe traseele Vidin-Vratsa, Ruse-Varna, Byala-Botevgrad, Koritna-Shumen, Ruse-Makaza, Sofia-Burgas, Silistra-Shumen, dar și pe unele drumuri de clasa a II-a din zonele Debelets, Gurkovo, Nova Zagora, Stara Zagora, Chirpan și Tselina.

Ce vehicule fac excepție

De la aceste măsuri sunt exceptate camioanele care transportă produse alimentare perisabile, mărfuri ce necesită temperatură controlată, animale vii și mărfuri periculoase.

MAE recomandă cetățenilor români să se informeze înainte de călătorie și amintește că pot solicita asistență consulară la numerele Ambasadei României la Sofia. În situații de urgență, românii aflați în dificultate pot apela și telefonul de urgență al misiunii diplomatice din Bulgaria.

Ministerul recomandă consultarea paginilor Ambasadei României la Sofia și a MAE pentru informații actualizate privind condițiile de călătorie.

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