Dezbateri finale în dosarul „10 august”. Foști șefi ai Jandarmeriei, aproape de verdict înainte de prescrierea faptelor

Tribunalul Militar București a programat pentru miercuri și joi dezbaterile finale în dosarul protestului din 10 august 2018, în care foști șefi ai Jandarmeriei sunt judecați pentru intervenția în forță împotriva manifestanților din Piața Victoriei.

Miercuri vor susține pledoarii avocații victimelor constituite părți civile în proces, iar joi vor lua cuvântul avocații inculpaților, conform magistratului care se ocupă de acest caz, Nicolae George Octavian.

După încheierea dezbaterilor, judecătorul Nicolae George Octavian urmează să stabilească un termen scurt pentru pronunțarea unei decizii, în condițiile în care faptele de care sunt acuzați foștii șefi ai Jandarmeriei se prescriu în luna octombrie, conform Agerpres.

În centrul dosarului se află intervenția violentă a forțelor de ordine împotriva protestatarilor aflați în Piața Victoriei în seara de 10 august 2018, când aproximativ 30.000 de persoane participau la manifestație.

Printre inculpați se numără Gheorghe Sebastian Cucoș, Cătălin Sindile și Laurențiu Cazan, acuzați de abuz în serviciu.

La ultimele termene de judecată, Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile nu s-au prezentat în instanță, astfel că judecătorul nu a reușit să îi audieze în calitate de inculpați.

În schimb, Laurențiu Cazan a fost audiat săptămâna trecută.

Dosarul a fost trimis în judecată în august 2023 de procurorii Secției Militare din cadrul Parchetului General. În proces s-au constituit părți civile 312 persoane vătămate.

Alături de foștii lideri ai Jandarmeriei, alți 13 ofițeri și subofițeri ai Jandarmeriei Capitalei sunt acuzați de purtare abuzivă sau complicitate la această infracțiune.

Potrivit procurorilor, Laurențiu Cazan, în calitate de comandant al intervenției, împreună cu Gheorghe Cucoș și Cătălin Sindile, care coordonau acțiunea, ar fi ordonat în mod nelegal intervenția în forță pentru dispersarea întregii mulțimi de protestatari.

Anchetatorii susțin că intervenția a fost „nelegală și nejustificată”, iar utilizarea bastoanelor, spray-urilor lacrimogene, grenadelor cu efect acustic și iritant, precum și a altor mijloace din dotare ar putea fi încadrată drept tratament „inuman” și „degradant”.

Conform rechizitoriului și expertizelor tehnice realizate de specialiști ai MApN, forțele de ordine ar fi folosit în timpul intervenției un arsenal semnificativ: 63 de grenade de mână cu efect acustic, 489 de grenade cu efect iritant-lacrimogen și 316 cartușe de calibru 38 și 40 mm cu efect iritant-lacrimogen.

Expertizele arată că utilizarea acestor dispozitive ar fi provocat arsuri, răni și traumatisme, sute de persoane necesitând îngrijiri medicale după intervenție.

Dosarul „10 august” a ajuns în instanță după ce fusese inițial clasat, fiind redeschis la cererea unei victime, Ioan Crăciuneanu, reprezentat de sora sa, avocata Lucia Crăciuneanu, și de avocatul Comunității Declic, Toni Decean. Demersul a fost susținut financiar de membri ai comunității, care au analizat sute de ore de înregistrări video pentru a susține probele din dosar.