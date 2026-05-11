Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Dosarul „10 August” revine în prim-plan: foștii șefi ai Jandarmeriei, citați la Tribunalul Militar

Foștii șefi ai Jandarmeriei Române sunt chemați luni în fața judecătorilor de la Tribunalul Militar București, unde vor fi audiați pentru prima dată în dosarul „10 August”. Aceștia vor trebui să explice ordinele date în seara protestelor din 2018, înainte ca instanța să pronunțe un prim verdict în această cauză.

Protest 10 august. FOTO Inquam Photos

În fața instanței sunt așteptați Laurențiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei, Sebastian Cucoș, fost inspector general, și Cătălin Sindile, fost prim-adjunct, potrivit News.ro.

Cei trei sunt acuzați de abuz în serviciu, fiind considerați responsabili pentru coordonarea operațiunii care a dus la dispersarea violentă a zecilor de mii de protestatari pașnici, potrivit Comunității Declic.

„O țară întreagă a văzut imaginile cu bătrâni, femei şi copii gazați şi loviți de jandarmii care ar fi trebuit să îi protejeze. Șefii din Jandarmerie ar putea să spună în fața judecătorilor cine le-a cerut să acționeze împotriva propriilor cetățeni”, afirmă Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic.

Cătălina Hopârteanu subliniază că, până acum, procesul a fost marcat de întârzieri: „Deocamdată, însă, am văzut doar tentative de tergiversare a procesului, pentru a scăpa prin prescrierea faptelor”.

Audierile au loc într-un moment decisiv, având în vedere că faptele urmează să se prescrie în octombrie 2026. Pentru a evita blocarea dosarului, Tribunalul Militar a acceptat solicitarea avocaților susținuți de Declic de a renunța la audierea a 373 de martori rămași pe listă, după ce peste 600 au fost deja audiați, accelerând astfel procedura.

Probele din dosar: sute de grenade și mii de cartușe

Potrivit Rechizitoriul și expertizele tehnice ale MApN arată că forțele de ordine au folosit împotriva manifestanților „un arsenal deosebit de periculos: 63 grenade de mână cu efect acustic, 489 grenade de mână cu efect iritant lacrimogen și 316 cartușe (calibru 38 şi 40 mm) cu efect iritant lacrimogen”.

„Expertizele arată că aceste dispozitive au provocat arsuri şi răni grave din cauza schijelor, temperaturilor ridicate şi forței impactului, sute de persoane având nevoie de îngrijiri medicale”, precizează reprezentanții Declic.

Dosarul a ajuns în instanță după ce fusese inițial clasat. Redeschiderea anchetei a fost obținută de Ioan Crăciuneanu, victimă a violențelor, reprezentat de sora sa, avocata Lucia Crăciuneanu, și de avocatul Declic, Toni Decean.

Comunitatea Declic a finanțat întregul demers, acoperind onorariile avocaților și costurile judiciare. Membrii organizației au analizat sute de ore de înregistrări video, identificând secvențe în care jandarmii lovesc persoane care nu manifestau nicio formă de violență.

