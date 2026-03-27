Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
Mircea Geoană, în centrul unor acuzații în presa străină privind legăturile cu Kremlinul: „Știre preluată de pe un site fantomă”

Fostul secretar general adjunct al NATO Mircea Geoană a declarat, vineri, despre acuzaţiile privind reţeaua de bani şi legăturile cu Kremlinul, apărute în publicaţia Luxembourg Herald, că este vorba despre o ştire falsă, preluată de pe un site fantomă.

Mircea Geoană FOTO: Facebook
Este o ştire evident falsă, preluată de pe un site fantomă, recunoscut pentru specializarea în fake news şi apropierea de interesele ruseşti (vezi comentariul Kyiv Post legat de doamna Poroshenko sau lipsa unei echipe editoriale)”, a precizat Mircea Geoană pentru News.ro.

Fostul secretar general adjunct al NATO afirmă că nu a avut nicio legătură cu vreo entitate din Federaţia Rusă.

”Nu am avut şi nu am nici o legătură cu vreo entitate din Federaţia Rusă. Acest tip de operaţiuni fac parte dintr-un efort sistematic de dezinformare şi denigrare, cu o evidentă componentă externă”, menţionează Geoană.

anchetă de amploare, realizată prin colaborarea dintre OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), Dossier Center și Context.ro dezvăluie o rețea de afaceri și influență care duce direct la Moscova. Potrivit raportului, fostul manager de campanie al lui Mircea Geoană menține legături comerciale strânse cu un cetățean rus conectat la aparatul militar al Kremlinului, un personaj care susține activ invazia din Ucraina. Ancheta susține că fostul candidat la alegerile prezidenţiale ar avea o ”maşinărie politică” ”impregnată de legături dubioase cu ruşi afiliaţi armatei şi oligarhilor”.

Mircea Geoană l-a acuzat pe Attila Biro (co-autor al investigației) de participare la o tentativă de asasinat asupra unui procuror bulgar. „Este un atac orchestrat de la Kremlin!”, a susținut Geoană, încercând să îl implice pe disidentul rus Mihail Hodorkovski într-un complot împotriva sa. 

