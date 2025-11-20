Mircea Geoană reacţionează după discursul în Senatul SUA al noului ambasador american la Bucureşti. „Felicitări Darryl Nirenberg pentru prestația solidă!”

Mircea Geoană dovedeşte că diplomaţia i-a intrat în sânge, fiind printre primii politicieni români care i-au transmis un mesaj de bun venit noului ambasador american la Bucureşti, Darryl Nirenberg, imediat după ce acesta a fost audiat în Senatul SUA.

Fost ambasador al României în Statele Unite şi fost secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană a transmis joi, 20 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, un mesaj de felicitare și încurajare noului ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, evidențiind importanța relațiilor bilaterale și a Parteneriatului Strategic româno-american.

„Felicitări Darryl Nirenberg pentru prestația solidă de la audierile din Senatul american pentru confirmarea ca ambasador al Statelor Unite în România! Mesaje încurajatoare pentru viitorul relației strategice româno-americane.

Așa cum am spus și la nominalizarea sa, sper să putem continua excelenta colaborare din anii de la Washington, când am lucrat pentru crearea condițiilor politice și de încredere care au condus la aderarea României la NATO și au pus bazele Parteneriatului Strategic, pe care sunt convins că din noua poziție îl vom putea duce la următorul nivel de ambiție”, a scris Geoană pe pagina sa de Facebook.

Vă reamintim că Darryl Nirenberg, numit ambasador al Statelor Unite în România de președintele Donald Trump, a fost audiat în Senatul american cu o zi în urmă, iar în discursul său el a subliniat că România reprezintă un aliat esențial al NATO, datorită poziției sale strategice, graniței cu Ucraina și accesului la Marea Neagră, punctând că aceste elemente conferă țării un rol cheie în cadrul Alianței.