Mircea Geoană a trădat-o pe Milan, chiar dacă era prieten cu Berlusconi. Despre amintiri de colecție cu politicianul italian și noua pasiune pentru rivala Inter

Mircea Geoană, cunoscut și pentru pasiunea sa pentru fotbal, a fost de-a lungul timpului apropiat de mai multe echipe din afara României.

Printre acestea s-a numărat și AC Milan, club italian care a beneficiat mulți ani de conducerea influentă a fostului premier al Italiei, Silvio Berlusconi.

„Eu țineam cu Milan înainte în Italia. Pentru că îl știam pe Berlusconi. (n.r. ați avut o relație de prietenie?) Da, ne-am cunoscut foarte bine. Prietenie e mai greu între politicieni, dar ne știam foarte bine. Eu țineam cu Milan pentru că era el acolo!”, a spus Mircea Geoană, conform fanatik.ro.

De ceva timp, Mircea Geoană și-a schimbat favoritismul în fotbal, lăsând în urmă pasiunea pentru AC Milan. Fostul oficial NATO, în vârstă de 67 de ani și fan înfocat al Rapidului, a vorbit despre românul care a ajuns să antreneze la cel mai înalt nivel: Cristi Chivu, care conduce acum echipa de top din Serie A, Inter Milano.

Geoană mărturisește că, deși odinioară ținea cu „rossoneri”, simpatia sa s-a mutat către Inter, mai ales după ce Chivu a preluat echipa de pe San Siro. Numirea fostului fundaș român pe banca tehnică a clubului a fost decisivă în această schimbare, iar acum Geoană urmărește cu entuziasm evoluția liderului campionatului italian.

„De când a venit Cristi Chivu la Inter e clar că ținem cu toții cu Interul!”, a mai recunoscut Geoană.

Când fotbalul s-a strecurat în diplomație: povestea lui Mircea Geoană cu Berlusconi

Mircea Geoană a povestit un episod memorabil trăit alături de Silvio Berlusconi în 2004, pe vremea când Italia deținea președinția Consiliului Uniunii Europene. În plin proces de negociere a Constituției Europene, chiar în timpul Campionatului European de fotbal, Geoană, ministru de externe al României, și-a dorit să nu piardă niciun moment din competiție.

El își amintește cum i-a cerut lui Berlusconi, gazda întâlnirilor, să poată urmări imagini de la Euro în pauzele negocierilor, și răspunsul afirmativ a venit aproape imediat, făcând ca fotbalul să se strecoare printre discuțiile diplomatice serioase.

„Berlusconi a fost o figură din toate punctele de vedere, dar încă o dată, a avut și părți, nu vreau să le comentez, care nu au fost, să zic, cele mai plăcute, dar pe fond, ca om de afaceri, ca lider în sport, ca prim-ministru al Italiei, a făcut câteva lucruri absolut deosebite.

„E campionat și noi pierdem vremea? Nu vedem și noi pe monitoare?”

O poveste care e adevărată. Era un Consiliu European. Era perioada în care Italia era la președinția Consiliului Uniunii Europene, 2004. Eram ministru de externe atunci. Şi am negociat noi Constituția Europeană (…) Italia lui Berlusconi era gazdă. Și era un Campionat European de fotbal chiar în timpul Consiliului European, care făcea o pauză foarte lungă pentru că erau negocieri bilaterale.

Jacques Chirac era în negocieri, cu nu ştiu cine. Era președintele Franţei atunci, un mare prieten al României. Şi noi stăteam și așteptam. Iar la un moment dat îi spun (n.r. lui Berlusconi): „Presidente, ai echipă de fotbal, ai canal de televiziune, e campionat de fotbal şi noi aici pierdem vremea şi nu vedem şi noi pe monitoarele de la noi?’. Erau monitoare din acelea când apăsai pe buton pe microfon, venea camera şi vedeam. Și… în 20 de minute aveam meciurile. Toată lumea, toată ţara!”, a mai admis diplomatul, conform aceleiași surse.