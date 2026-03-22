Duminică, 22 Martie 2026
Adevărul
Mircea Geoană a trădat-o pe Milan, chiar dacă era prieten cu Berlusconi. Despre amintiri de colecție cu politicianul italian și noua pasiune pentru rivala Inter

Mircea Geoană, cunoscut și pentru pasiunea sa pentru fotbal, a fost de-a lungul timpului apropiat de mai multe echipe din afara României.

Silvio Berlusconi, prieten cu Mircea Geoană Foto/Colaj AFP x Facebook
Printre acestea s-a numărat și AC Milan, club italian care a beneficiat mulți ani de conducerea influentă a fostului premier al Italiei, Silvio Berlusconi.

 „Eu țineam cu Milan înainte în Italia. Pentru că îl știam pe Berlusconi. (n.r. ați avut o relație de prietenie?) Da, ne-am cunoscut foarte bine. Prietenie e mai greu între politicieni, dar ne știam foarte bine. Eu țineam cu Milan pentru că era el acolo!”, a spus Mircea Geoană, conform fanatik.ro.

De ceva timp, Mircea Geoană și-a schimbat favoritismul în fotbal, lăsând în urmă pasiunea pentru AC Milan. Fostul oficial NATO, în vârstă de 67 de ani și fan înfocat al Rapidului, a vorbit despre românul care a ajuns să antreneze la cel mai înalt nivel: Cristi Chivu, care conduce acum echipa de top din Serie A, Inter Milano.

Geoană mărturisește că, deși odinioară ținea cu „rossoneri”, simpatia sa s-a mutat către Inter, mai ales după ce Chivu a preluat echipa de pe San Siro. Numirea fostului fundaș român pe banca tehnică a clubului a fost decisivă în această schimbare, iar acum Geoană urmărește cu entuziasm evoluția liderului campionatului italian.

De când a venit Cristi Chivu la Inter e clar că ținem cu toții cu Interul!”, a mai recunoscut Geoană.

Când fotbalul s-a strecurat în diplomație: povestea lui Mircea Geoană cu Berlusconi

Mircea Geoană a povestit un episod memorabil trăit alături de Silvio Berlusconi în 2004, pe vremea când Italia deținea președinția Consiliului Uniunii Europene. În plin proces de negociere a Constituției Europene, chiar în timpul Campionatului European de fotbal, Geoană, ministru de externe al României, și-a dorit să nu piardă niciun moment din competiție.

El își amintește cum i-a cerut lui Berlusconi, gazda întâlnirilor, să poată urmări imagini de la Euro în pauzele negocierilor, și răspunsul afirmativ a venit aproape imediat, făcând ca fotbalul să se strecoare printre discuțiile diplomatice serioase.

Berlusconi a fost o figură din toate punctele de vedere, dar încă o dată, a avut și părți, nu vreau să le comentez, care nu au fost, să zic, cele mai plăcute, dar pe fond, ca om de afaceri, ca lider în sport, ca prim-ministru al Italiei, a făcut câteva lucruri absolut deosebite.

„E campionat și noi pierdem vremea? Nu vedem și noi pe monitoare?”

O poveste care e adevărată. Era un Consiliu European. Era perioada în care Italia era la președinția Consiliului Uniunii Europene, 2004. Eram ministru de externe atunci. Şi am negociat noi Constituția Europeană (…) Italia lui Berlusconi era gazdă. Și era un Campionat European de fotbal chiar în timpul Consiliului European, care făcea o pauză foarte lungă pentru că erau negocieri bilaterale.

Jacques Chirac era în negocieri, cu nu ştiu cine. Era președintele Franţei atunci, un mare prieten al României. Şi noi stăteam și așteptam. Iar la un moment dat îi spun (n.r. lui Berlusconi): „Presidente, ai echipă de fotbal, ai canal de televiziune, e campionat de fotbal şi noi aici pierdem vremea şi nu vedem şi noi pe monitoarele de la noi?’. Erau monitoare din acelea când apăsai pe buton pe microfon, venea camera şi vedeam. Și… în 20 de minute aveam meciurile. Toată lumea, toată ţara!”, a mai admis diplomatul, conform aceleiași surse.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
digi24.ro
image
IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei
stirileprotv.ro
image
Diana Șoșoacă, show în Piața Victoriei, în creierii nopții. Președinta SOS a fredonat o melodie celebră, a strigat „Jos Guvernul” și a încheiat cu o înjurătură adresată lui Ilie Bolojan
gandul.ro
image
Administrația Trump începe să planifice potențiale discuții de pace cu Iranul, deși se așteaptă ca luptele să continue încă câteva săptămâni
mediafax.ro
image
Giovanni Becali şi Horia Ivanovici au făcut echipa de start pentru barajul Turcia – România: „Este cam clară!”
fanatik.ro
image
Striptease cu tricolorul la Circul de Stat din București. Preludiu, excitare, delir: „Cum e România acum?”
libertatea.ro
image
„Rezultatul propriului nostru comportament”. Jurnal în vreme de război din cercul puterii: mărturiile fiului președintelui iranian
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
”Apropiații au fost șocați”! S-a aflat: ce s-a întâmplat chiar înainte ca Chuck Norris să moară
digisport.ro
image
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
stiripesurse.ro
image
Donald Trump atacă NATO într-un mod fără precedent: „Niște lași! Un tigru de hârtie”
antena3.ro
image
"Am spart geamul ca să ieșim". Pasagerii, aruncați unii peste alții în autocarul răsturnat lângă Bârlad
observatornews.ro
image
Rareș Cojoc și Andreea Popescu s-au împăcat, de dragul copiilor. Fericirea celor mici primează
cancan.ro
image
Ministrul muncii, anunț pentru 4.600.000 pensionari: Pensiile cresc cu sume între 128 și 700 lei. „Nu amânăm”
newsweek.ro
image
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
prosport.ro
image
Ce reprezintă cifrele din cuptor: nu este vorba despre temperatură, ci despre ceea ce coci
playtech.ro
image
Tragedie la Istanbul, chiar înainte de barajul Turcia – România! Clădiri prăbușite în apropierea stadionului pe care se va juca meciul. Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce lovitură: Jose Mourinho e alesul! Contract pe trei ani
digisport.ro
image
Fenomenul Flightradar24: de ce a devenit urmărirea avioanelor online o pasiune globală
stiripesurse.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Toate zborurile au fost ANULATE până la Paște... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Sofia Vicoveanca, dezvăluiri despre starea ei de sănătate la două luni după ce a făcut infarct! Ce se întâmplă cu interpreta: „Mă pregătesc pentru…”
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au ÎMPĂCAT! Au decis că așa este cel mai bine de dragul celor trei copii pe care îi au!
romaniatv.net
image
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în 2026. Data la care elevii iau vacanță în aprilie
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ce etnie are, de fapt, Thomas Shelby. Gafa făcută de producători în serialul „Peaky Blinders”
actualitate.net
image
Gabriela Cristea dezvăluie motivul pentru care a cumpărat casa din Italia. Cum va arăta conacul după renovare: „Vom cotrobăi prin comorile lăsate de cei care au locuit înainte”
click.ro
image
Trei zodii își schimbă destinul până la finalul lunii martie. Ei sunt nativii care au noroc pe toate planurile
click.ro
image
Cum poți curăța draperiile fără să le dai jos. Trucuri simple și rapide pentru a le menține mereu fresh și curate
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
Prințesa Anne Profimedia jpg
Ce prințesă poartă haine vechi de 57 de ani?! Sora Regelui Charles are aceeași siluetă ca în adolescență!
clickpentrufemei.ro
Deschiderea mormântului din Lepoglava, în care se află osemintele lui Ioan Corvin, fiul regelui Matia Corvin, împreună cu cele ale fiului acestuia, Cristofor (© captură video Magyarságkutató Intézet)
Decesul lui Cristofor Corvin, ultimul descendent pe linie masculină al familiei Corvinilor
historia.ro
