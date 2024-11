Potrivit exit-poll-urilor, Mircea Geoană a atins abia locul 7, cu 5%, potrivit datelor provizorii. Eșecul la alegeril vine după ce sondajele îl prezentau, în urmă cu jumătate de an, drept favorit în cursa prezidențială.

Mircea Geoană, candidat independent în cursa pentru președinția României, și-a făcut apariția alături de doi colegi de echipă la sediul de campanie din centrul orașului puțin dupǎ ora 18.00. Cu o figurǎ ingrijoratǎ, a încercat sǎ parǎ optimist în fața jurnaliștilor.

Pe măsură ce timpul trecea, tensiunea creștea și se resimțea emoția tuturor membrilor din echipa lui Geoană, care se mișcau dintr-o cameră în alta. Până la ora 20:00 se mai făceau conversații și glume, dar ulterior s-a așternut liniștea.

Mircea Geoanǎ a părăsit pentru scurt timp sediul de campanie, însǎ a revenit impreunǎ cu soția si cei doi copii în jurul orei 21.00.

Declarația lui Mircea Geoană după a doua înfrângere la prezidențiale

„ Un prim tur de alegeri prezidențiale surprinzător. Pentru noi, campania pe care am condus-o împreună cu această formidabilă echipă, și vreau să le mulțumesc din inimă, este și dezamăgitoare. Așteptăm, evident, și numărătoarea tuturor voturilor și a celor din diaspora, sunt convins că o să facem un scor din două cifre. Dar, pe fond, este un semnal foarte puternic din partea cetățenilor noștri. Este clar că am avut în acest prim tur de alegeri mai multe variante de schimbare pentru România, noi am încercat să venim cu o schimbare bazată pe competență, pe proiect, pe angajament pentru România, pe chestiuni măsurabile și concrete. Dar se pare ca nivelul de frustrare și mânie din partea publicului împinge către voturi mult mai radicale și acest lucru trebuie să ne dea de gândit tuturor.

Este în continuare surprinzător modul în care anumiți candidați apar practic de nicăieri și este în continuare un lucru misterios în alegerile din România, dar una peste alta românii s-au pronunțat și evident trebuie să respectăm votul lor. Din punct de vedere al perioadei următoare vreau să spun ca sunt extrem extrem de mândru pentru cei care m-au votat, sunt mai mulți decât cei din aceste fotografii de etapă, sunt convins. Au rezistat unui atac încrucișat, extrem de dur împotriva mea, a campaniei mele, a reputației mele, a familiei mele și vreau să le mulțumesc ca au rămas alături de mine și că m-au votat. Sunt momente foarte complicate pentru România, sper din inimă și mă rog la Dumnezeu ca în turul doi românii și româncele să aibă înțelepciunea să aleagă o variantă care să ne țină cat de cat pe un drum bun și situația de securitate, situația economică. Suntem practic în cel mai vulnerabil si fragil moment din ultimii 35 de ani ca națiune. Am venit cu inima deschisă înapoi în politica românească, am încercat să dau țării mele ceea ce am învățat în acești mulți ani de zile de experiență internațională, de experiență politică. Probabil că nu a fost suficient, dar încă o dată vreau să mulțumesc celor care mi-au dat încredere și mai ales acestei superbe, frumoase echipe de voluntari, oameni care nu au mai făcut politică sau au făcut puțină politică și vreau să îi încurajez să meargă mai departe, să nu se dea bătuți, să nu creadă că un scor mai puțin favorabil este sfârșitul lumii, nu, este o lecție învățată de noi toți, iar celor mai tineri decât mine vreau să le dau ștafeta încercării de a face o politică cuviincioasă, o politică competentă, o politică respectuoasă față de oameni. Sper să fi reușit mai mult, am sperat într-un anumit moment că eram într-o situație mai bună, în continuare o seară surprinzătoare și ușor dezamăgitoare pentru noi. Așteptăm mâine dimineață scorul din secțiile de votare și vom face noi comentarii către presă, inclusiv cu privire la pașii următori. Oricum, pentru mine prea mulți ani de politică nu fac bine sănătății si de aceea sunt absolut hotărât să sprijin orice proiect nou, orice inițiativă, orice cauză frumoasă pentru că țara aceasta merită mult mult mai mult decât ceea ce ne oferă sistemul politic actual. Votul masiv împotriva sistemului politic actual în această seară cred că trebuie să fie un semnal de alarmă pentru cei care fac politică tradițională, este un mesaj de foarte mare supărare și frustrare și furie împotriva sistemului actual de partide. Și cine nu înțelege acest mesaj cred că se joacă cu focul. Mulțumesc foarte mult", a afirmat Mircea Geoanǎ dupǎ prezentarea exit-pollurilor.

Întrebat ce va face cu Partidul România în Acțiune, Mircea Geoanǎ a răspuns :

"Voturile pe care le-am obținut e păcat să fie irosite, de aceea cea mai logică și cea mai bună și cea mai proaspătă este de a vota la parlamentare cu acest nou partid România în Acțiune, m-au susținut le mulțumesc. Au oameni excepționali de buni și de frumoși. Sanda Nicola este doar unul dintre cei care candidează pentru acest nou partid. De aceea îi încurajez pe toți cei care m-au votat și sunt mai mulți decât ce arată această fotografie de etapă. Să nu irosim votul nostru și să mergem mai departe cu un proiect politic frumos. Eu voi ajuta cât de mult pot și acum și în viitor, să dea Dumnezeu să vedem un Parlament mai aerisit și cu mai multe variante de

mocratice pentru a crea majorități alternative în Parlamentul viitor".

Referitor la retragerea din politicǎ, Geoanǎ a afirmat: „Eu am în plan să rămân activ în viața persoanală și în viața publică, de politică activă cred că trebuie să îți pui ghetele în cui într-un anumit moment. Nu este singura modalitate de a-ți ajuta țara, de a ajuta proiecte frumoase, voi investi în tinerii noștri, deci pentru viață politică activă cred că cât am făcut până acum e mai mult decât suficient. (..)Asta înseamnă că mâine vă dăm un răspuns definitiv. E o seară grea pentru noi, ne sfătuim ca întotdeauna în familie și cu echipa mea minunată si vă spunem mâine ce este de făcut. Încă o dată suntem dezamăgiți, puțin surprinși, dar nu demotivați, aș vrea să vedeți în ceea ce vă spun astăzi, încrederea că această țară are un viitor, că această țară poate să meargă mai departe. Dacă voi putea ajuta în orice formă ca țara să rămână pe un drum occidental, pe un drum democratic, pe un drum liber, să evităm crizele externe și crizele interne, am să o fac din toată inima, nu trebuie să fii neapărat în politică ca să poți să-ți ajuți țara".

Imediat după ce a terminat declarațiile de presă, Mircea Geoană împreună cu familia și câțiva colegi de echipă au plecat de la sediu.

Nu este prima înfrângere pentru Mircea Geoanǎ. În 2009, înainte de numărarea voturilor, Mircea Geoanǎ și-a asumat victoria, însǎ în dimineatǎ următoare numărătoarea voturilor l-a dat câștigător pe Traian Bǎsescu.