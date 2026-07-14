search
Marți, 14 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Mirabela Grădinaru, lăudată pentru eleganța afișată alături de Nicușor Dan la dineul organizat de Emmanuel Macron

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au participat la dineul oferit de Emmanuel Macron la Palatul Élysée, în onoarea șefilor de stat și de guvern prezenți la Paris în ajunul Zilei Naționale a Franței.

Mirabela Grădinaru şi Nicuşor Dan, la dineul oferit de Emmanuel Macron. FOTO: AFP
Mirabela Grădinaru şi Nicuşor Dan, la dineul oferit de Emmanuel Macron. FOTO: AFP

Evenimentul a avut loc în seara de 13 iulie, înaintea Zilei Naționale a Franței, și a reunit liderii invitați la reuniunea „Coaliției de Voință” pentru susținerea Ucrainei. Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru s-au numărat printre invitații primiți de președintele francez Emmanuel Macron și de soția acestuia, Brigitte Macron, la celebrul Palat Élysée.

Sursa: Facebook/Nicuşor Dan

Președintele României se află la Paris la invitația omologului său francez, Emmanuel Macron, şi participă luni și marți la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Franceze.

Administrația Prezidențială a transmis că prezența lui Nicușor Dan la aceste evenimente are loc într-un moment important pentru relația dintre România și Franța, în condițiile în care anul 2026 marchează 100 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie franco-român.

Documentul este considerat unul dintre reperele istorice ale cooperării dintre cele două țări, iar aniversarea sa are loc într-un context în care securitatea europeană și sprijinul pentru Ucraina se află pe agenda principală a liderilor europeni.

După dineu, Nicușor Dan i-a mulțumit lui Emmanuel Macron pentru invitație, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Mirabela Grădinaru Nicuşor Dan dineu Paris 2026 02 Facebook Nicuşor Dan jpg
Imaginea 1/3: Mirabela Grădinaru Nicuşor Dan dineu Paris 2026 02 Facebook Nicuşor Dan jpg
Mirabela Grădinaru Nicuşor Dan dineu Paris 2026 02 Facebook Nicuşor Dan jpg
Mirabela Grădinaru Nicuşor Dan dineu Paris 2026 03 Facebook Nicuşor Dan jpg
Mirabela Grădinaru Nicuşor Dan dineu Paris 2026 01 Facebook Nicuşor Dan jpg

„Mulțumesc Președintelui Emmanuel Macron și Primei Doamne a Republicii Franceze pentru invitația la dineul oficial oferit în onoarea șefilor de stat și de guvern, o oportunitate de a consolida dialogul și cooperarea dintre țǎrile noastre”, a scris președintele României.

Apariția cuplului prezidențial la evenimentul de la Paris a atras rapid atenția publicului, iar secțiunea de comentarii a postării președintelui Nicușor Dan a fost inundată de reacții. În timp ce majoritatea românilor au transmis mesaje de felicitare și au lăudat eleganța Mirabelei Grădinaru, au existat și voci care au criticat ținuta aleasă.

- „Felicitări și succes! Aveți o doamnă inteligentă, frumoasă și de încredere lângă dumneavoastră.”

- „Felicitări și mulțumiri, domnule Președinte Nicușor Dan și doamnă Mirabela Grădinaru, pentru că reprezentați România cu onoare la Paris!”

- „Dna Mirabela arată superb.”

- „Mereu elegantă și feminină, Prima Doamnă!”

- „Ce bucurie să vedem România reprezentată cu atâta demnitate la Palatul Élysée! La 100 de ani de la Tratatul de prietenie franco-român, dialogul dintre țările noastre este mai viu ca oricând. Mulțumim, domnule Președinte!”

- „E superbă rochia și eleganța doamnei Grădinaru!”

- „Offf! Unii laudă rochia! Mie nu-mi place!!! Prea grea pentru o ținută de vară! Trebuia ceva ușor, diafan, pastelat...”

- „Eu v-am zis că draperia e pentru geam...voi doi nuuuuu, Batman Batman....”

- „Ai învățat să mergi pe covorul roșu. Și dânsa ce caută cu tine că nu are nici o funcție, doar se plimbă pe banii noștri”

Vizita de la Paris include și participarea României la parada militară organizată pe bulevardul Champs-Élysées cu ocazia Zilei Naționale a Franței, tema ediției din acest an fiind „Redeșteptarea strategică a Europei”.

România va fi reprezentată la defilare de un detașament format din 22 de militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, alături de garda Drapelului de Luptă și un pluton de onoare.

Pe agenda de marţi, 14 iulie, a lui Nicuşor Dan se află și o nouă reuniune a Coaliției de Voință pentru Ucraina, inițiativă lansată în 2025 și coordonată de Franța și Regatul Unit, care reunește 35 de state care s-au angajat să sprijine Ucraina prin garanții de securitate și prin coordonarea măsurilor de susținere în contextul războiului declanșat de Rusia.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea, repetat de zeci de ori
digi24.ro
image
O femeie moartă de două săptămâni a fost găsită în casa iubitului ei, în Galați. Ar fi vrut să o îngroape în curtea casei
stirileprotv.ro
image
Liderul interlop Costi Litrașu, arestat după ce a SFĂRÂMAT fălcile unui bărbat, la o piscină de lux de lângă București
gandul.ro
image
Cozile de la aeroport pot fi evitate cu un gest simplu. Puțini pasageri îl cunosc
mediafax.ro
image
El este fotbalistul de la FCSB care încearcă să-l convingă pe Denis Drăguș să accepte oferta lui Gigi Becali. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan nu exclude alegerile anticipate: „Aceasta este formula la care s-a recurs în aproape toate ţările din Europa”
libertatea.ro
image
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
digi24.ro
image
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
gsp.ro
image
Petiția "Argentina, OUT de la Cupa Mondială" și-a atins obiectivul: peste 5.000.000 de oameni au semnat-o
digisport.ro
image
Accident grav pe Valea Oltului. Trafic blocat pe DN7, după impactul dintre un autoturism și un TIR. Coloane de peste 20 de kilometri
click.ro
image
Un lider AUR a picat din nou Bacul, la 39 de ani. Este suspectat că a încercat să copieze și a fost chemat la Poliție
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Apariție neobișnuită la Gherla: un avion a "aterizat" pe șosea, spre Cluj
observatornews.ro
image
Cu cine a fost SURPRINSĂ Andreea Ibacka după divorțul de Cabral, pe o plajă din Mamaia
cancan.ro
image
Pensionarii militari și civili au șanse mari să primească înapoi banii din CASS la pensie. Care sunt pașii?
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
prosport.ro
image
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, primiți la Palatul Élysée de Emmanuel Macron. De ce vizita de la Paris contează enorm pentru România. Foto
playtech.ro
image
Impresarul lui Denis Drăguș, prima reacție OFICIALĂ despre transferul la FCSB. Ce spune despre Gigi Becali
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Istvan Kovacs a dat lovitura în America
digisport.ro
image
Cristina Cioran, despre provocările vieții de mamă singură: „Mă simt vinovată... E nedrept!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Probleme cu pensia pentru jumătate dintre pensionari. Anunț îngrijorător de la Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
Simona Halep i-a răspuns public lui Ion Țiriac junior, după comentariul legat de imaginile din loja de la Wimbledon
gsp.ro
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Algoritmul Singurătății: Cum ne pierdem copiii în „Codul Secret” al Rețelelor Sociale. Un experiment înfiorător realizat de George Buhnici: „Mă doare stomacul în momentul ăsta / Soluțiile promovate de această manosferă sunt otravă”
actualitate.net
image
Prezentatorul de la Antena 1 și-a dat demisia. A spus adio televiziunii după 21 de ani! Anunțul care i-a surprins pe fani: „De astăzi, mi se schimbă complet viața”
click.ro
image
Un tânăr a depus contestație după ce a obținut 9,95 la BAC. A avut parte de o adevărată surpriză când a văzut nota finală
click.ro
image
Monica Tatoiu s-a pus pe slăbit din motive de sănătate: „Fără șampanie, fără fructe, în afara merelor.”
click.ro
Prințesa Lilibet la aniversarea vârstei de 5 ani, Foto Instagram (2) jpg
Cum i-a cucerit deja Lilibet pe britanici. Mezina Prințului Harry ”are lipici” la oameni, întocmai ca celebra sa străbunică, al cărei nume îl poartă
okmagazine.ro
water texture background night sky reflection jpg
Urmează una dintre cele mai importante Luni Noi ale anului. Ce aduce Luna Nouă în Rac pentru fiecare zodie?
clickpentrufemei.ro
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum reușește să se mențină Andreea Bănică în formă la 48 de ani. Secretul siluetei sale: „Aceasta e adevărata frumusețe”
image
Prezentatorul de la Antena 1 și-a dat demisia. A spus adio televiziunii după 21 de ani! Anunțul care i-a surprins pe fani: „De astăzi, mi se schimbă complet viața”

OK! Magazine

image
Respinsă de soțul dezgustat, Regina care nu se spăla niciodată a ales calea desfrâului. Sfârșitul ei tragic și prematur

Click! Pentru femei

image
Regele Charles a provocat o bătaie în plină stradă. Culmea e că s-a amuzat teribil!

Click! Sănătate

image
Acestea sunt simptomele cancerului de stomac!