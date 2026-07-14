Mirabela Grădinaru, lăudată pentru eleganța afișată alături de Nicușor Dan la dineul organizat de Emmanuel Macron

Președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au participat la dineul oferit de Emmanuel Macron la Palatul Élysée, în onoarea șefilor de stat și de guvern prezenți la Paris în ajunul Zilei Naționale a Franței.

Evenimentul a avut loc în seara de 13 iulie, înaintea Zilei Naționale a Franței, și a reunit liderii invitați la reuniunea „Coaliției de Voință” pentru susținerea Ucrainei. Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru s-au numărat printre invitații primiți de președintele francez Emmanuel Macron și de soția acestuia, Brigitte Macron, la celebrul Palat Élysée.

Sursa: Facebook/Nicuşor Dan

Președintele României se află la Paris la invitația omologului său francez, Emmanuel Macron, şi participă luni și marți la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Franceze.

Administrația Prezidențială a transmis că prezența lui Nicușor Dan la aceste evenimente are loc într-un moment important pentru relația dintre România și Franța, în condițiile în care anul 2026 marchează 100 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie franco-român.

Documentul este considerat unul dintre reperele istorice ale cooperării dintre cele două țări, iar aniversarea sa are loc într-un context în care securitatea europeană și sprijinul pentru Ucraina se află pe agenda principală a liderilor europeni.

După dineu, Nicușor Dan i-a mulțumit lui Emmanuel Macron pentru invitație, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

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„Mulțumesc Președintelui Emmanuel Macron și Primei Doamne a Republicii Franceze pentru invitația la dineul oficial oferit în onoarea șefilor de stat și de guvern, o oportunitate de a consolida dialogul și cooperarea dintre țǎrile noastre”, a scris președintele României.

Apariția cuplului prezidențial la evenimentul de la Paris a atras rapid atenția publicului, iar secțiunea de comentarii a postării președintelui Nicușor Dan a fost inundată de reacții. În timp ce majoritatea românilor au transmis mesaje de felicitare și au lăudat eleganța Mirabelei Grădinaru, au existat și voci care au criticat ținuta aleasă.

- „Felicitări și succes! Aveți o doamnă inteligentă, frumoasă și de încredere lângă dumneavoastră.”

- „Felicitări și mulțumiri, domnule Președinte Nicușor Dan și doamnă Mirabela Grădinaru, pentru că reprezentați România cu onoare la Paris!”

- „Dna Mirabela arată superb.”

- „Mereu elegantă și feminină, Prima Doamnă!”

- „Ce bucurie să vedem România reprezentată cu atâta demnitate la Palatul Élysée! La 100 de ani de la Tratatul de prietenie franco-român, dialogul dintre țările noastre este mai viu ca oricând. Mulțumim, domnule Președinte!”

- „E superbă rochia și eleganța doamnei Grădinaru!”

- „Offf! Unii laudă rochia! Mie nu-mi place!!! Prea grea pentru o ținută de vară! Trebuia ceva ușor, diafan, pastelat...”

- „Eu v-am zis că draperia e pentru geam...voi doi nuuuuu, Batman Batman....”

- „Ai învățat să mergi pe covorul roșu. Și dânsa ce caută cu tine că nu are nici o funcție, doar se plimbă pe banii noștri”

Vizita de la Paris include și participarea României la parada militară organizată pe bulevardul Champs-Élysées cu ocazia Zilei Naționale a Franței, tema ediției din acest an fiind „Redeșteptarea strategică a Europei”.

România va fi reprezentată la defilare de un detașament format din 22 de militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, alături de garda Drapelului de Luptă și un pluton de onoare.

Pe agenda de marţi, 14 iulie, a lui Nicuşor Dan se află și o nouă reuniune a Coaliției de Voință pentru Ucraina, inițiativă lansată în 2025 și coordonată de Franța și Regatul Unit, care reunește 35 de state care s-au angajat să sprijine Ucraina prin garanții de securitate și prin coordonarea măsurilor de susținere în contextul războiului declanșat de Rusia.