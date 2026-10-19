 Mobilizare totală pe sectorul montan Sibiu – Pitești: Când se va circula pe întreaga autostradă | adevarul.ro
search
Luni, 19 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Mobilizare totală pe sectorul montan Sibiu – Pitești: Când se va circula pe întreaga autostradă

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat luni, 19 octombrie, că lucrările pe cele două loturi ale Autostrăzii Sibiu – Pitești, dintre Boița și Tigveni, vor putea avansa pe întreaga lungime după revizuirea acordurilor de mediu și emiterea ultimelor autorizații de construire.

tunel din secțiunea Boița Cornetu foto cristian pistol png
Foto: Cristian Pistol

„Autostrada Sibiu – Pitești, deblocată integral pe sectoarele grele de munte. Zilele următoare, Ministerul Mediului va emite Acordul de Mediu revizuit, iar noi, la Ministerul Transporturilor, vom da ultimele autorizații de construire, practic vom intra integral în șantier, de la un capăt la altul, de la Boița la Cornetu și, mai departe, până la Tigveni”, a transmis acesta, potrivit Radio Cluj.

Revizuirea acordurilor de mediu pentru loturile montane dintre Boița, Cornetu și Tigveni a fost necesară după modificarea soluțiilor tehnice, care presupun intervenții în arii protejate, defrișări suplimentare și devierea unor râuri.

În timpul procedurilor legale, constructorii au continuat lucrările pe sectoarele unde proiectul a rămas neschimbat.

„Se lucrează pe sectoarele pe care am dat deja autorizație de construire. În Tunelul Robești, 900 de metri sunt excavati complet. Mai departe, la Balota, din 500 de metri au fost excavați 200 de metri, iar la Boița, la celălalt tunel scurt, a fost străpunsă și a doua galerie.

Lucrăm și la poduri. 23 din cele 48 de poduri sunt în șantier. La Tunelul Poiana, cel mai lung de pe autostradă, se fac ultimele pregătiri înainte de sosirea vestitei «cârtițe», care va străpunge acel tunel.”

Cele două loturi montane ale Autostrăzii Sibiu – Pitești ar putea fi finalizate abia în a doua jumătate a anului 2029, față de termenul inițial de la sfârșitul lui 2028, din cauza întârzierilor provocate de revizuirea acordurilor de mediu.

Între timp, lotul 4, dintre Tigveni și Curtea de Argeș, cu o lungime de 9,5 kilometri, ar urma să fie deschis în această toamnă, cu câteva luni înainte de termenul contractual din mai 2027.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
digi24.ro
image
Doi copii au pornit un Mercedes electric de 82.000 de euro la Salonul Auto de la Paris și l-au izbit de un panou. Ce a urmat
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu explică pentru Gândul protestele din Franța. Vor contamina toată Europa?
gandul.ro
image
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
mediafax.ro
image
Echipa de start a FCSB cu FC Voluntari, confirmată. Reghecampf a pregătit o mare surpriză! Exclusiv
fanatik.ro
image
Calculele dinaintea învestirii Guvernului Niculescu: cu ce scor trece de Parlament cabinetul PSD cu premier independent
libertatea.ro
image
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg? Explicațiile judecătorului Cristi Danileț
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
”Sancțiune istorică” pentru Manchester City: doi ani în liga a doua!
digisport.ro
image
Emilia Ghinescu, apariție de senzație alături de iubitul cu 20 de ani mai tânăr! Cum s-au afișat cei doi
click.ro
image
Un charter plin cu români scoși din închisori a fost trimis din Dublin către București
antena3.ro
image
Ungaria a coborât inflaţia de la 26% la 1,6%. În România, preţurile cresc acum de patru ori mai repede
zf.ro
image
Harta României va fi schimbată. Dispar sute de localităţi, după referendum
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în 2027'
cancan.ro
image
CCR decide joi dacă formula de calcul a pensiilor e constituțională. Care pensionari vor fi afectați? Și cum?
newsweek.ro
image
Marele campion a ajuns să vândă fier vechi: „Tai vagoane de tren abandonate”
prosport.ro
image
Radarul e-SIGUR te fotografiază, dar nu te oprește nimeni. În cât timp poți afla că ai fost prins
playtech.ro
image
Eroul din Bistrița purta tricoul Rapidului: a sărit să-și apere profesoara și a fost înjunghiat. Motivul atacului care a șocat România
fanatik.ro
image
Rectorul Universității București transmite mesaj simbolic: „Dacă în continuare vom avea oameni foarte buni, dar mediocrii ajung să conducă, lucrurile nu vor fi în regulă”
ziare.com
image
Ministrul de Interne din Franța a făcut anunțul mult așteptat, după protestele violente de la Paris
digisport.ro
image
Mariei Popovici, o nouă operație estetică după ce a slăbit 15 kilograme. Despre ce intervenție este vorba
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cutremur pe scena politică. Și-au dat demisia în urmă cu puțin timp
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în cazul elevului din Bistrița care a înjunghiat o profesoară. Ce spune bunicul său. Victima, în sala de operație
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Actrița de la Hollywood care l-a cucerit pe Ion Dichiseanu. Regretatul actor ar fi împlinit 93 de ani
click.ro
image
Greșeala pe care mulți români o fac înainte de culcare. De ce nu este recomandat să lași cheia în yală peste noapte
click.ro
image
Valerie Lungu, atac la adresa Ralucăi Bădulescu după „Asia Express”: „Mai mare prefăcătorie nu există”
click.ro
Kate Middleton versus Meghan Markle getty images jpg
Ducesa cu mâna lungă și ridicolă? Meghan și umilința trăită în fața lui Kate, după ce i s-au cerut înapoi hainele de lux
okmagazine.ro
Elizabeth Chudleigh, Ducesă de Kingston, profimedia 0164775193 jpg
Ducesa desfrânată care a venit aproape goală la balul secolului! Și-a ascuns primul soț pentru a se mărita cu unul mult mai bogat
okmagazine.ro
Satul Meria din Corsica
O casă veche de 1.600 de ani, descoperită la câțiva pași de un debarcader antic, pe coasta Corsicăi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Lovitură pe plan amoros pentru aceste zodii: Adio, singurătate! Vine marea iubire
image
Actrița de la Hollywood care l-a cucerit pe Ion Dichiseanu. Regretatul actor ar fi împlinit 93 de ani

OK! Magazine

image
Ducesa cu mâna lungă și ridicolă? Meghan și umilința trăită în fața lui Kate, după ce i s-au cerut înapoi hainele de lux