Mobilizare totală pe sectorul montan Sibiu – Pitești: Când se va circula pe întreaga autostradă

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat luni, 19 octombrie, că lucrările pe cele două loturi ale Autostrăzii Sibiu – Pitești, dintre Boița și Tigveni, vor putea avansa pe întreaga lungime după revizuirea acordurilor de mediu și emiterea ultimelor autorizații de construire.

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„Autostrada Sibiu – Pitești, deblocată integral pe sectoarele grele de munte. Zilele următoare, Ministerul Mediului va emite Acordul de Mediu revizuit, iar noi, la Ministerul Transporturilor, vom da ultimele autorizații de construire, practic vom intra integral în șantier, de la un capăt la altul, de la Boița la Cornetu și, mai departe, până la Tigveni”, a transmis acesta, potrivit Radio Cluj.

Revizuirea acordurilor de mediu pentru loturile montane dintre Boița, Cornetu și Tigveni a fost necesară după modificarea soluțiilor tehnice, care presupun intervenții în arii protejate, defrișări suplimentare și devierea unor râuri.

În timpul procedurilor legale, constructorii au continuat lucrările pe sectoarele unde proiectul a rămas neschimbat.

„Se lucrează pe sectoarele pe care am dat deja autorizație de construire. În Tunelul Robești, 900 de metri sunt excavati complet. Mai departe, la Balota, din 500 de metri au fost excavați 200 de metri, iar la Boița, la celălalt tunel scurt, a fost străpunsă și a doua galerie.

Lucrăm și la poduri. 23 din cele 48 de poduri sunt în șantier. La Tunelul Poiana, cel mai lung de pe autostradă, se fac ultimele pregătiri înainte de sosirea vestitei «cârtițe», care va străpunge acel tunel.”

Cele două loturi montane ale Autostrăzii Sibiu – Pitești ar putea fi finalizate abia în a doua jumătate a anului 2029, față de termenul inițial de la sfârșitul lui 2028, din cauza întârzierilor provocate de revizuirea acordurilor de mediu.

Între timp, lotul 4, dintre Tigveni și Curtea de Argeș, cu o lungime de 9,5 kilometri, ar urma să fie deschis în această toamnă, cu câteva luni înainte de termenul contractual din mai 2027.