Ministrul Sănătății, detalii despre situația medicală a suporterilor greci accidentați în Timiș

Pacienţii răniţi în accidentul rutier produs marţi în localitatea Lugojel sunt stabili hemodinamic, însă situaţia lor medicală rămâne dinamică, a transmis ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

"În urma stabilizării şi a evaluărilor medicale, pacienţii sunt în prezent stabili hemodinamic, sub monitorizare continuă şi tratament de specialitate. Situaţia medicală rămâne dinamică şi este atent supravegheată de echipele medicale", a scris ministrul pe Facebook.

La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Brînzeu" din Timişoara au fost transportaţi trei pacienţi de sex masculin, cu vârstele de 20, 20 şi 28 de ani. După evaluarea completă efectuată în Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU), aceştia au fost internaţi după cum urmează:

* un pacient la Politraumatologie (Casa Austria) - politraumatisme multiple şi contuzii pulmonare bilaterale;

* un pacient la Ortopedie - fractură aripă sacrată;

* un pacient la Neurochirurgie - hemoragie subarahnoidiană minimă şi policontuzii

"Transmit, înainte de toate, condoleanţe familiilor îndoliate şi tuturor celor afectaţi de tragicul accident rutier din localitatea Lugojel. În urma evenimentului au fost înregistrate 10 victime, dintre care, din păcate, şapte persoane şi-au pierdut viaţa", a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a precizat că se află în contact direct cu ministrul Sănătăţii din Grecia, având în vedere că persoanele implicate sunt cetăţeni greci, pentru coordonarea situaţiei şi informarea corectă a autorităţilor.

Şapte cetăţeni greci, suporteri ai echipei PAOK, şi-au pierdut viaţa marţi într-un grav accident rutier produs pe DN 6, în localitatea Lugojel. Aceştia se deplasau cu un microbuz spre Lyon, unde urma să joace echipa lor favorită.