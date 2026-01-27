Președintele PAOK, mesaj emoționant după accidentul din Timiș soldat cu 7 morți: „Sunt copiii noștri, membri ai unei mari familii”

Președintele clubului PAOK Salonic, Ivan Savvidis, a transmis un mesaj de condoleanţe după tragicul accident rutier produs marți în județul Timiș, soldat cu moartea a şapte suporteri greci ai echipei şi rănirea altor trei. Victimele se deplasau spre Franţa, unde urma să aibă loc meciul dintre Olympique Lyon şi PAOK, din Liga Europa.

„O tragedie de nedescris ne-a lovit astăzi. Sunt profund îndurerat pentru pierderea atât de nedreaptă a unor tineri, suporteri ai echipei noastre iubite, care călătoreau pentru a fi alături de PAOK. Plâng împreună cu familiile lor şi cu milioane de compatrioţi ai noştri. Dumnezeu să le odihnească sufletele. Aceşti copii, copiii PAOK, sunt copiii noştri, sunt membri ai unei mari familii. Şi noi facem totul pentru familia noastră şi nu lăsăm pe nimeni singur”, a declarat președintele clubului PAOK Salonic pentru site-ul oficial al clubului.

Preşedintele Ivan Savvidis a precizat că gândurile sale se îndreaptă şi către răniţi. „Mă rog ca totul să fie bine pentru cei care au fost răniţi şi duc o luptă crucială în aceste momente”, a adăugat acesta.

Reacția premierului grec: „Guvernul elen și Ambasada noastră colaborează îndeaproape cu autoritățile locale”

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a transmis o reacție după gravul accident. Oficialul a declarat că Guvernul său și ambasada elenă colaborează cu autoritățile române, după tragedia de la Timiș, unde șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți.

„Am fost profund șocat să aflu despre tragicul accident din România, care a curmat viața a șapte tineri compatrioți ai noștri. Guvernul elen și Ambasada noastră colaborează îndeaproape cu autoritățile locale, oferind tot sprijinul posibil.În aceste momente dificile, alături de toate grecoaicele și toți grecii, îmi exprim sincerele condoleanțe rudelor victimelor și familiei PAOK. Cu dorința comună ca răniții să se însănătoșească repede. Gândurile noastre sunt alături de ei”, a scris premierul Mitsotakis pe Facebook.

Accident cumplit cu 7 morți

Accidentul a avut loc în apropiere de Lugoj, când microbuzul în care se aflau zece cetăţeni greci a intrat într-o depăşire şi s-a izbit frontal de un TIR. Şase persoane au murit pe loc, iar cea de-a şaptea şi-a pierdut viaţa în drum spre spital. Alte trei persoane au fost transportate de urgenţă la spital.

Vehiculul, cu capacitatea de 8+1 locuri, venea din Grecia şi se îndrepta spre Franţa, unde joi este programată partida dintre Olympique Lyon şi PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, în ultima etapă a grupei principale din Liga Europa, de la ora 22:00.

Expertul în conducere defensivă Titi Aur a explicat ce s-ar fi putut întâmpla în microbuzul implicat în tragedie. El susține una dintre cele două variante: ori i s-a făcut rău șoferului, ori a fost o distragere puternică.

„Altfel nu are sens, revenea spre partea dreapta și, la un moment dat, inexplicabil, a tras stânga. Avea loc să revină, a trecut cu jumătate de mașină pe partea dreapta și, la un moment dat, pare că se duce intenționat spre TIR. Cel de la volan nu cred că voia să se sinucidă, altfel s-ar fi dus direct către TIR, nu ar mai fi tras dreapta să revină pe bandă. Probabil a fost o neatenție sau i s-a făcut rău în momentul ăla. A fost o pierderea a controlului din unul dintre cele două motive”, a explicat Titi Aur la Antena 3 CNN.