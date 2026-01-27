Video Sute de suporteri PAOK, escortați de jandarmi la spitalul unde sunt internați răniții accidentului din Timiș. Fanii s-au întors din drumul spre Lyon

Patru autocare cu suporteri greci ai echipei PAOK Salonic au ajuns marți seară la Spitalul Județean din Timișoara, acolo unde sunt internați cei trei răniți în urma tragicului accident rutier produs în județul Timiș, soldat cu șapte morți. Jandarmii îi escortează pe suporteri până în fața unității medicale.

Un reprezentant al medicilor, cetățean grec, urmează să discute cu fanii, care sunt într-o stare foarte tensionată. Jandarmii poartă discuții cu grupurile de suporteri pentru a calma spiritele, relatează Antena 3 CNN.

Inițial, fanii și-au exprimat dorința de a dona sânge pentru victime, însă cadrele medicale au precizat că, în acest moment, niciunul dintre cei trei pacienți internați nu are nevoie de transfuzii. Donarea ar putea fi posibilă abia de mâine dimineață, în funcție de evoluția stării de sănătate a răniților.

În semn de doliu, suporterii lui PAOK au decis să nu mai facă deplasarea la Lyon pentru meciul cu Olympique, programat joi, de la ora 22:00. După consultări cu oficialii clubului, a fost luată decizia ca tribuna destinată oaspeților să rămână închisă, informează publicația sportal.gr.

„Familia PAOK-ului este în doliu profund, după ce șapte suporteri ai clubului și-au pierdut viața într-un tragic accident rutier, marcând una dintre cele mai negre pagini din istoria echipei. Ca un minim semn de respect față de memoria celor dispăruți, tribuna destinată suporterilor oaspeți de pe stadionul din Lyon va rămâne închisă în timpul viitoarei confruntări de joi”, se arată în mesajul transmis de club.

Antrenorul Răzvan Lucescu, jucătorii și staff-ul au depus flori la stadionul Toumba din Salonic

Totodată, fanii care apucaseră deja să plece spre Franța s-au întors din drum. Conducerea clubului, antrenorul Răzvan Lucescu, jucătorii și staff-ul au depus flori la stadionul Toumba din Salonic, în memoria victimelor.

„Este cu adevărat o tragedie uriașă. Poate că în România nu s-ar resimți la fel, însă aici PAOK înseamnă ceva aparte. Suporterii se consideră parte dintr-o mare familie, iar când apar astfel de situaţii, se resimte enorm, se trăieşte la cote maxime, tristeţea e imensă. Pe lângă trăirile acestor oameni, există familiile. Nu vreau să mă gândesc, îmi pare atât de rău pentru ceea ce trăiesc în aceste momente. Nu putem decât să fim cu sufletul alături de ei. Pe de altă parte, sunt tineri, e păcat. Tragedii există, sunt în fiecare moment în lumea asta. Toţi cei care sunt parte trebuie să aibă forţa să meargă înainte, iar noi, cei care suntem lângă ei, să-i susţinem din toate punctele de vedere”, a declarat Răzvan Lucescu la Digi Sport.

Marți, în localitatea Lugojel, județul Timiș, un microbuz în care se aflau suporteri greci ai formației PAOK, aflați în drum spre meciul din Franța, a fost implicat într-un accident grav. Ciocnirea a fost atât de puternică, încât microbuzul s-a făcut praf, iar bucăți din el s-au împrăștiat pe zeci de metri. Șapte persoane au murit, iar alte trei au fost rănite și transportate la spital în Timișoara. Toate victimele sunt cetățeni greci.