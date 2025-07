Ministrul Justiţiei, despre proiectul privind pensiile magistraţilor: „Este o bază de idei, e nevoie de dialog”

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, susţine că proiectul anunţat de premierul Ilie Bolojan privind pensiile magistraţilor este ”o bază de idei”, el precizând că ministerul pe care îl conduce nu a iniţiat vreun proiect de lege în acest sens.

”Ceea ce astăzi domnul premier a făcut a fost să prezinte o bază de idei, o bază de soluţii care să constituie fundamentul sau premisa unei finalităţi legislative care, din punctul meu de vedere, nu se poate atinge decât prin dialog efectiv cu puterea din stat care este reprezentată de magistratură. Ministerul Justiţiei nu a iniţiat până în momentul de faţă un proiect de lege. Nu cred că există nici Ministerul Muncii care ar fi un co-iniţiator în economia aceasta a reglementării pensiilor de serviciu într-o iniţiere efectivă. Cred că suntem la începutul unor discuţii mult mai aplicate pe nişte formule concrete prezentate astăzi pentru dezbaterea publică de către domnul prim-ministru”, a afirmat, marţi seară, la Antena 3, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, potrivit News.

El a precizat că există un proiect de lege în Parlament privind pensiile magistraţilor şi că este posibil să se intre pe mecanismul parlamentar.

”Există un proiect de lege în Parlament. În momentul de faţă nu există o formulă juridică definitivată asupra vehiculului, să spun aşa, legislativ, care va duce la finalitatea legislativă. Este posibil să se meargă pe mecanismul parlamentar, pentru că există deja un proiect iniţiat de către liderii coaliţiei în Parlament. Este posibil să adopte o formulă guvernamentală un proiect de lege, dar atunci va trebui să fie formalizat acest mecanism, adică prin iniţierea de către ministerele care sunt iniţiatoare”, a precizat Radu Marinescu.

El a spus că, în ce priveşte pensiile magistraţilor, ”foarte importantă este stabilitatea, respectarea principiilor fundamentale care să asigure constituţionalitatea legii, pentru că nu ne dorim un experiment, ci ne dorim o reuşită”.

”Foarte important este dialogul cu Comisia Europeană, pentru că în ceea ce priveşte legislaţia privitoare la statutul magistratului, aceasta are o participare la un alt jalon din PNRR. E important să dialogăm şi cu Comisia Europeană şi tocmai de aceea trebuie să ne luăm absolut toate măsurile necesare ca statul de drept să fie protejat prin orice fel de demers legislativ pe care intenţionăm în mod onest să-l facem”, a adăugat ministrul Justiţiei.

”Magistraţii nu sunt vinovaţi pentru că au un anumit statut”

Întrebat despre nemulţumirile existente în societate privind pensiile uriaşe ale magistraţilor, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat că este necesară o formulă coerentă, care să ducă la pace socială.

”Aş dori să spun o chestiune de principiu care ţine de sănătatea noastră socială, de stabilitatea instituţiilor noastre şi de seriozitatea cu care tratăm faptul (…) Nu trebuie să considerăm anumite categorii sociale ca fiind nişte duşmani. Nu trebuie niciodată să privim în registru antagonic diferitele componente profesionale. Trebuie să gândim o formulă care să fie una incluzivă, care să fie una coerentă şi care să fie una de pace socială. De aceea, eu consider că magistraţii nu sunt vinovaţi pentru că au un anumit statut. El a fost stabilit prin legi. Sunt aproape 20 de legi în istoricitatea actelor normative care au tot reglementat această componentă de remuneraţie pentru magistrat şi corespunzător cu impact asupra pensiilor”, a afirmat Radu Marinescu.

El a precizat că ar trebui să se asigure stabilitate şi să se adopte o lege care să nu fie valabilă doar pentru o perioadă limitată.

”Aproape an de an se modificau aceste legi, ceea ce creează o instabilitate absolut incompatibilă cu un principiu de coerenţă a statului de drept. Să adoptăm o lege clară, să respectăm nişte principii stabilite de jurisprudenţa Curţii de Justiţie Europene şi CCR, care spune un singur lucru: pensia de serviciu la finalul carierei, care poate să fie şi la o vârstă mai înaintată, să fie cât mai apropiată de ultima indemnizaţie a magistratului. Or, nu e cazul nostru. În prezent, calculul pensiei nu ţine cont de ultimul venit”, a declarat ministrul Justiţiei, Radu Marinescu.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, marţi, că propune creşterea vârstei de pensionare şi intrarea în sistemul de justiţie în pensie la vârsta de pensionare standard de 65 de ani şi creşterea vechimii de la care te poţi pensiona de la 25 de ani la 35 de ani. De asemenea, valoarea pensiei unui magistrat ar urma să fie de maxim 70% din ultimul salariu net, nu 80% din brut.