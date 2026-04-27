Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă la Forumul Inițiativei celor Trei Mări din Dubrovnik: România vizează investiții strategice

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă în perioada 28–29 aprilie 2026 la Forumul de Business al Inițiativei celor Trei Mări, desfășurat la Dubrovnik, în Croația, un eveniment care reunește lideri guvernamentali, instituții financiare și investitori din Europa Centrală și de Est.

Potrivit Ministerului Finanțelor, participarea României are loc „într-un moment în care România își consolidează credibilitatea financiară și rolul în regiune”, pe fondul progreselor recente privind reducerea deficitului bugetar și stabilizarea finanțelor publice.

Fond pentru infrastructură regională

Unul dintre momentele importante ale forumului este semnarea Memorandumului de Înțelegere pentru Fondul de Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări, administrat de Fondul European de Investiții.

Documentul va permite României să participe la finanțarea unor proiecte majore regionale. Contribuția estimată a țării este cuprinsă între 25 și 50 de milioane de euro.

„Acest pas va permite României să participe direct la finanțarea unor proiecte regionale majore, în special în domeniile infrastructurii de transport, energiei și conectivității, cu impact direct asupra dezvoltării economice și competitivității regionale”, se arată în comunicat.

Intervenții și paneluri internaționale

Alexandru Nazare va fi keynote speaker în cadrul conferinței dedicate raportului de impact al fondului de investiții al Inițiativei celor Trei Mări, unde va prezenta prioritățile României și oportunitățile investiționale din regiune.

De asemenea, oficialul român va participa la panelul „Mapping the money: scale of traditional financing”, unde vor fi analizate opțiunile de finanțare și reformele necesare pentru direcționarea eficientă a capitalului către proiecte strategice.

În marja forumului sunt programate mai multe întâlniri bilaterale cu instituții financiare și parteneri internaționali, inclusiv discuții cu Japan Bank for International Cooperation și U.S. International Development Finance Corporation, dar și cu reprezentanți ai fondurilor de dezvoltare din Europa.

„În marja forumului sunt programate o serie de întâlniri bilaterale cu parteneri financiari internaționali, cu scopul de a atrage capital și de a accelera proiecte strategice în România”, precizează comunicatul.

Participarea României la eveniment reflectă „rolul tot mai activ al României în formatele regionale de cooperare economică și financiară”, într-un context în care interesul investitorilor pentru proiecte din țară este în creștere.