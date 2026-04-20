search
Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Vicepremierul Oana Gheorghiu la Interviurile „Adevărul”

România a atras finanțări de 2 miliarde de euro după vizita în SUA. Ministrul Finanțelor a avut întâlniri cu investitori și agenții de rating

0
0
Publicat:

România a obținut finanțări în valoare de 2 miliarde de euro în urma vizitei la Washington și New York, a anunțat luni ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, precizând că acestea vor ajuta economia și accelerarea proiectelor strategice ale țării noastre.

FOTO Facebook / Alexandru Nazare﻿
FOTO Facebook / Alexandru Nazare﻿

„Rezultate concrete și finanțări securizate de 2 miliarde €. România își consolidează credibilitatea în SUA şi livrează pentru economie. Vizita la Washington, D.C. și New York, unde am condus delegația guvernamentală formată din miniştrii energiei, fondurilor europene şi sănătății se încheie cu rezultate concrete pentru finanțarea economiei și accelerarea proiectelor strategice ale României”, a informat Alexandru Nazare într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ministrului, vizita a fost structurată pe 3 direcții majore și a inclus întâlniri cu instituții financiare internaționale, cu investitori și agenții de rating și cu reprezentanți ai administrației americane.

„Este important de subliniat că multe dintre rezultatele obținute în aceste zile sunt efectul unor discuții începute încă de la vizitele anterioare din Statele Unite, care acum încep să se materializeze în finanțări concrete și proiecte în derulare”, a mai precizat ministrul.

Întâlniri cu marile instituții financiare internaționale

Nazare a transmis, totodată, că discuțiile cu instituțiile financiare internaționale au avut ca obiectiv principal securizarea finanțărilor pentru proiecte majore din energie, infrastructură și dezvoltare economică.

„Cu Grupul Băncii Mondiale - World Bank Group am avut întâlniri la nivel înalt, inclusiv cu Președintele Ajay Banga — un dialog privilegiat la nivel de ministru de finanțe și un semnal clar privind importanța proiectelor României”, a adăugat el.

Potrivit acestuia, printre rezultatele acestor discuții se numără securizarea unei sume de aproape 1 miliard de euro pentru retehnologizarea Reactorului 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă, un proiect strategic pentru securitatea energetică a României; 495 milioane de euro pentru proiecte ale Transgaz, dedicate modernizării și extinderii rețelelor de transport al gazelor naturale.

Ministrul Finanțelor a anunțat totodată că 90 de milioane de euro vor fi disponibili pentru măsuri de sprijin în contextul actualelor crize economice și energetice, precizând că acestea sunt „doar o parte dintre finanțările concrete obținute în cadrul acestei vizite.”

„Tot în cadrul dialogului cu instituțiile financiare internaționale am avansat proiecte strategice precum Black Sea A.I. Gigafactory - proiectul de suveranitate digitală a României, precum și dezvoltarea de instrumente moderne de finanțare pentru economie, inclusiv prin consolidarea rolului BID - Banca de Investiții și Dezvoltare.

De asemenea, cu BERD - Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare am obținut eliminarea garanțiilor suverane solicitate până acum pentru finanțarea dedicată a BERD la reactorului 1 de la Cernavodă, întărirea colaborării pentru proiectele în regim de parteneriat public–privat şi am propus BERD participarea la un fond de investiții creat împreună cu BID”, a mai transmis ministrul.

FOTO Facebook / Alexandru Nazare﻿
Imaginea 1/4: FOTO Facebook / Alexandru Nazare﻿
FOTO Facebook / Alexandru Nazare﻿
FOTO Facebook / Alexandru Nazare﻿
FOTO Facebook / Alexandru Nazare﻿
FOTO Facebook / Alexandru Nazare﻿
Întâlniri cu investitori și agenții de rating

De asemenea, o parte esențială a vizitei a fost reprezentată de întâlnirile cu investitori internaționali și agențiile de rating, în care am prezentat evoluțiile economice recente, inclusiv faptul că execuția bugetară din primul trimestru indică un deficit la jumătate față de aceeași perioadă a anului trecut, a mai spus Nazare.

„Mesajul principal transmis investitorilor a fost acela că România își menține direcția de ajustare fiscală și stabilitate macroeconomică, elemente esențiale pentru menținerea ratingului în categoria investițională, reducerea costurilor de finanțare şi menținerea datoriei publice sub control”, susține ministrul.

Potrivit acestuia, au fost organizate, de asemenea, întâlniri cu investitori organizate de instituții financiare internaționale precum Bank of America, HSBC, Deutsche Bank și ING: „Aceste dialoguri sunt esențiale pentru asigurarea accesului României la finanțare în condiții competitive.”

Consolidarea parteneriatului strategic cu SUA

Cel de-al pilon important al vizitei, potrivit ministrului, a fost reprezentat de întâlnirile cu reprezentanți ai administrației americane, inclusiv de la Casa Albă, Departamentul de Comerț, Departamentul de Energie al Statelor Unite şi la Oficiul pentru Comerț (USTR).

El a subliniat faptul că delegația României a beneficiat de o „primire foarte bună și de semnale clare de susținere, inclusiv în contextul poziției asumate de țara noastră în actualul context internațional. Această vizită a confirmat faptul că România este percepută ca un partener credibil și predictibil, iar relațiile consolidate în timp încep să genereze rezultate concrete.”

„Întregul turneu al întâlnirilor de la Washington și New York a avut ca obiectiv clar securizarea finanțărilor pentru proiecte strategice și consolidarea încrederii investitorilor în economia României. Rezultatele obținute — finanțări de ordinul miliardelor de euro pentru energie, infrastructură și dezvoltare economică — confirmă un avans semnificativ pe direcția relațiilor României cu Statele Unite ale Americii şi eficiența acțiunilor guvernamentale”, a adăugat ministrul.

El a avertizat că, într-un context global dificil, marcat de incertitudini economice și geopolitice, seriozitatea în dialogul cu piețele internaționale, consecvența guvernamentală şi menținerea țintelor de reformă trebuie să rămână principalele mesaje.

„Pentru a pune marile proiecte strategice în mişcare, România trebuie să rămână un partener stabil, predictibil şi capabil să livreze”, a conchis Alexandru Nazare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Una dintre cele mai bogate țări europene mai are rezerve de combustibil doar pentru 20 de zile
digi24.ro
image
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
stirileprotv.ro
image
PSD a decis întrebarea pentru membri, adresată azi, în cadrul referendumului intern. Nu se vorbește despre ieșirea de la guvernare
gandul.ro
image
România, în presa internațională. Bloomberg: turbulențe politice care pot costa scump
mediafax.ro
image
Dialog fabulos Gigi Becali – Marius Şumudică: “Vii cu finu-tău Draguş la FCSB? Că finul meu, Mirel, nu mă ascultă!”
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan va da afară din Guvern toți oamenii PSD, secretari și subsecretari de stat, șefi de agenții, autorități sau alte instituții centrale
libertatea.ro
image
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului. Armata confirmă autenticitatea fotografiei
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin a spus "DA"
digisport.ro
image
Transformare economică majoră în Europa: care vor fi cele mai bogate țări până în 2030
stiripesurse.ro
image
Mara a fost găsită moartă, pe fundul unui lac, după ce a dispărut în timpul unui triatlon Ironman
antena3.ro
image
Satul din România unde câmpurile înfloresc spectaculos. O lalea aproape neagră a devenit magnet pentru turişti
observatornews.ro
image
Primele imagini de la băuta lui Gabi Tamaș de la Survivor. Ce a consumat 'îmbăTamaș'
cancan.ro
image
Zi decisivă pentru pensionari. Pensiile ar putea fi înghețate mulți ani. Există însă un scenariu mult mai dur
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Unde e mai ieftin carburantul acum: România sau Bulgaria? Analiza completă după ultimele scăderi
playtech.ro
image
Gigi Becali rupe tăcerea despre plecarea lui Rădoi la Gaziantep: „Mi-a zis că și-a dat cuvântul! Ți-e rușine mai tare de ei sau de nașul tău? Sper, totuși, să nu plece”
fanatik.ro
image
„Scumpiri uriașe” la biletele de tren: „Banii se duc în budele infecte și în durerea din dos”. Directorul CFR Călători, desființat: „Mai țineți minte ce a zis când s-a întors din Dubai?”
ziare.com
image
Gică Hagi a făcut marele anunț despre Ianis Hagi, în ziua în care a devenit selecționerul României
digisport.ro
image
„Se monitorizează tot traficul din 17 aprilie”: MAI, avertisment oficial după valul de mesaje despre camerele de supraveghere
stiripesurse.ro
image
SURSE Oamenii PSD, dați toți afară de Bolojan. Cum e urgentată moțiunea de cenzură
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situație între Andreea Popescu și Rareș Cojoc. AU MINȚIT! Nu au divorțat atunci când au anunțat separarea! Ce se întâmplă de fapt!
romaniatv.net
image
Acești români NU vor mai plăti impozit pe clădiri. Cea mai bună veste
mediaflux.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
În stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Prodanca și Reghecampf nu au terminat nici acum cu procesele! Antrenorul contestă decizia privind pensia lui Reghe Jr. Ce s-a întâmplat la Tribunalul Ilfov: „Îl urmărim silit”
click.ro
image
Virgil Ianțu, mesaj alarmant după imaginile de la un banchet de clasa a VIII-a: „Unduiri de șolduri la fete de nici 12 ani”
click.ro
image
Imagini rare cu Gina Pistol, la 19 ani, în emisiunea lui Mircea Badea. Vorbele care l-au lăsat fără replică: „Mi-am început...”
click.ro
Vechiul Hollywood foto profimedia 0200128084 jpg
„Văduva neagră” a României a ucis cu sânge rece 35 de bărbați! Victimele s-au lăsat seduse de femeia ireal de frumoasă
okmagazine.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
1555 jpg
Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial
clickpentrufemei.ro
Ancient Troy coin webp
Incredibil cum o monedă din Troia antică a fost găsită de un copil de 13 ani la Berlin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adelina Chivu se menține într-o formă de invidiat la cei 44 de ani. I-a cucerit pe fani
image
Prodanca și Reghecampf nu au terminat nici acum cu procesele! Antrenorul contestă decizia privind pensia lui Reghe Jr. Ce s-a întâmplat la Tribunalul Ilfov: „Îl urmărim silit”

OK! Magazine

image
Meghan Markle, ”un pachet de nervi” în timpul turneului din Australia! Ce spune despre Ducesă o expertă în limbajul corpului

Click! Pentru femei

image
Charlize Theron iese la atac – Timothée Chalamet poate fi înlocuit de AI, baletul nu!

Click! Sănătate

image
Persoanele care nu își respectă părinții au trăit aceste 3 lucruri în copilărie