Miercuri, 22 Aprilie 2026
Adevărul
România și-a redus deficitul bugetar la 7,9% din PIB în 2025. Nazare: „Este cel mai important semnal de credibilitate pe care îl putem transmite”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis miercuri că România a redus deficitul ESA de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2025, o corecție de 1,4 puncte procentuale, una dintre cele mai mari din UE.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare FOTO gov.ro

„România face una dintre cele mai ample ajustări fiscale din UE şi intră într-o etapă reală de corecție și maturizare fiscală. Consolidarea trebuie continuată cu seriozitate şi consecvență”, a informat Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, datele confirmate astăzi de Eurostat arată că deficitul bugetar calculat după metodologia europeană ESA a fost redus de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% din PIB în 2025.

„Înseamnă o corecție de 1,4 puncte procentuale din PIB într-un singur an şi este una dintre cele mai ample ajustări fiscale realizate în Uniunea Europeană în această perioadă”, a precizat ministrul.

El susține totodată că rezultatul este „unul mai bun decât toate proiecțiile inițiale, care indicau un deficit sensibil mai mare. De asemenea, scăderea deficitului ESA (-1.4%) este mai consistentă decât reducerea deficitului cash (-1,02%), ceea ce arată că România a intrat într-o etapă de corecție structurală și maturizare fiscală reală”.

„După ani de dezechilibre acumulate rapid, începem să reconstruim echilibrul dintre dezvoltare, investiții și sustenabilitatea finanțelor publice. Am reușit această ajustare semnificativă a deficitului fără să oprim investițiile și fără să abandonăm marile proiecte de modernizare ale României, menținând investițiile publice la un nivel ridicat, printre cele mai mari din UE”, a adăugat ministrul.

Alexandru Nazare a lăudat noile evoluții, afirmând că reprezintă „rezultate directe ale efortului guvernului Ilie Bolojan, care a susținut menținerea disciplinei bugetare și continuarea investițiilor ca elemente centrale pentru stabilizarea finanțelor publice și recâștigarea credibilității economice a României”.

„Este cel mai important semnal de credibilitate pe care îl putem transmite atât cetățenilor, cât și investitorilor și partenerilor europeni. În același timp, trebuie spus clar: România rămâne statul cu cel mai ridicat deficit din Uniunea Europeană, iar acest lucru înseamnă că efortul de consolidare trebuie continuat cu seriozitate și consecvență”, a mai spus el.

Potrivit ministrului, consolidarea fiscală nu este „doar o obligație tehnică sau un obiectiv asumat în fața Comisiei Europene”, ci este, în esență, „un proces prin care România își recapătă libertatea economică și capacitatea de a decide singură asupra propriului viitor”.

Nazare a explicat, totodată, că fiecare punct procentual de reducere a deficitului înseamnă mai puțină presiune pe dobânzi, mai puțină vulnerabilitate în fața șocurilor externe și mai mult spațiu pentru dezvoltare, investiții și prosperitate durabilă.

El a precizat că stabilirea deficitului la 7,9% din PIB în 2025 creează premisele pentru atingerea unui nivel de aproximativ 6% din PIB în anul curent, dacă direcția actuală este menținută.

„Important este ca astăzi România să nu mai amâne problemele și să nu mai transfere costurile către generațiile viitoare. Am început să reconstruim credibilitatea economică a statului român, iar acesta este fundamentul pe care poate fi construită o dezvoltare sănătoasă și sustenabilă în anii următori”, a mai spus Nazare.

Ministrul Finanțelor a avertizat însă că „este esențial ca această ajustare să fie dublată de menținerea încrederii că România rămâne o țară stabilă, predictibilă și atractivă pentru investiții private”.

„Corecția deficitului nu este finalul unui proces, ci începutul unei etape noi — una în care stabilitatea, responsabilitatea și predictibilitatea devin regulă, nu excepție”, a conchis el.

