Joi, 4 Septembrie 2025
Ministrul Finanțelor, acuzat că ar avea datorii uriașe la stat. Nazare: „Acțiunile recente deranjează zone de influență”

Publicat:

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, figurează cu debite de sute de mii de euro la o firmă la care deține peste 95% din părțile sociale.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor FOTO: gov.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor FOTO: gov.ro

Site-ul defapt.ro a scris joi că firma Comunicare SRL, societate comercială la care ministrul Finațelor Alexandru Nazare deține 95,24% din părțile sociale, a încheiat anul fiscal 2024 cu pierderi și datorii.

”Pierderile au fost de aproape 107.000 de lei, la venituri de numai puțin peste 174.000 de lei. Datoriile, însă, sunt de zece ori mai mari decât veniturile anuale: 1,7 milioane de lei. De-a dreptul interesant este că, la numai trei zile după ce a devenit ministru de Finanțe, Comunicare SRL a devenit societate comercială inactivă. Informația apare pe site-ul ANAF, care precizează și data la care firma a devenit inactivă: 1 iulie 2025”, potrivit informațiilor de presă.

Totodată, s-a mai menționat că Nazare deține părți sociale și la Winkampaign SRL, care nu a depus nici în 2022, nici în 2023 bilanț la Ministerul de Finanțe.

Partidul DREPT, fondat de fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, i-a cerut joi explicații ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, despre cele două firme pe care demnitarul le deține, ambele inactive și cu datorii.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a respins într-un comunicat acuzațiile. El a spus că ”aceste așa-numite „datorii uriașe” ale firmei nu sunt către bugetul statului, ci sunt creditări făcute de asociații.

”Nu sunt şantajabil şi nu am nimic de ascuns. Știu că acțiunile recente MF și ANAF deranjează teribil multiple zone de influență. Am transmis, la preluarea acestui mandat, că nu promit minuni – dar că voi acționa cu seriozitate, responsabilitate şi cu decizii clare, care să readucă România pe un drum stabil. De aceea, este responsabil să vă transmit şi poziția mea față de unele afirmații circulate în mediul online în ultima perioadă: informațiile cu privire la calitatea mea de asociat în entități private induc în eroare în mod intenționat opinia publică și explic mai jos de ce.

Despre diferența între asociat și administrator

Conform legii 161/2003 și legii 312/2004, persoanele care dețin funcții publice nu pot exercita acte de comerț și nu pot deține calitatea de administrator. Obligațiile legale privind depunerea bilanțurilor, menținerea înregistrării la ONRC și respectarea tuturor procedurilor administrative cad exclusiv în sarcina administratorului, nu a asociatului. Astfel încât acuzațiile aduse în respectivul material induc în mod evident opinia publică pe direcția unor concluzii greșite.

Citește și: Nazare explică de ce trebuie redus deficitul bugetar: „Este singura cale responsabilă pentru a pune finanțele României pe un drum solid”

Despre calitatea de asociat în cadrul Comunicare SRL și așa – zisele datorii ale firmei

Am devenit asociat în cadrul acestei entități în luna septembrie 2022, prin succesiune, după decesul soției mele. Nu am deținut niciodată calitatea de administrator, deci nu mi se pot imputa obligațiile de gestiune, asa cum gresit se induce opiniei publice în respectivul material. La preluarea părților sociale am moștenit practic prin succesiune și o mare parte din aceste datorii, care erau în realitate capitalizări ale firmei din economii personale, conform structurii acționariatului la acea vreme (moștenită, de asemenea). Aceste așa-numite „datorii uriașe” ale firmei nu sunt către bugetul statului, ci sunt creditări făcute de asociații. Este deci normal să existe acest cuantum al datoriei (către asociați), cât timp asociații au creditat firma cu același cuantum. Sediul social și inactivarea fiscală. În iulie 2025, ANAF a emis o decizie de inactivitate fiscală motivată de expirarea sediului social. În realitate, societatea deținea încă din 2016 imobilul respectiv ca proprietate – ceea ce asigură un sediu valabil pe termen nelimitat. ONRC a confirmat oficial, prin act emis la 6 august 2025, că inactivarea fiscală a fost o eroare administrativă. Și la acest aspect materialul induce în eroare.

Despre situația pierderilor financiare

După un an 2023 profitabil, în 2024 activitatea firmei s-a redus, ceea ce a generat pierderi. Este un fenomen normal în viața unei companii și nu indică o practică abuzivă sau ilegală. Datoriile sunt generate pentru capitalizarea firmei, în contextul unui an mai dificil decât cel anterior. Respectarea obligațiilor legale la Comunicare SRL. Bilanțurile au fost depuse întotdeauna conform legii, contrar afirmațiilor din material. Situația firmei Winkampaign SRL. Aceasta a fost înființată în 2022, iar Comunicare SRL deține doar 16,5% din capitalul acesteia. Nu sunt administrator și, prin lege, nu pot fi. Responsabilitatea depunerii bilanțurilor și a depunerii mențiunilor la ONRC revine exclusiv administratorului, nu asociaților. Fațǎ de situația întârzierii depunerii bilanțurilor, aceasta se sancționeazǎ prin amendǎ, conform legii şi am semnalat deja acest aspect în contabilitatea firmei. Nu sunt cercetat in niciun dosar penal.

Autorii materialului care mǎ prezintǎ implicat într-un dosar internațional în care se cerceteazǎ crime împotriva umanitǎții au depǎşit cu mult orice fantezie. Probabil de aceea materialul nu a fost asumat prin semnǎturǎ. În acelaşi timp, în ultimele 2 luni am anunțat numeroase progrese în activitatea ANAF.

Aşa cum am mai spus, ANAF are în continuare major de recuperat în activitatea internǎ şi în relația cu contribuabilii. Însǎ a început sǎ îşi facǎ treaba, iar aceasta se vede – atât în domeniul colectării, cât și al insolvențelor frauduloase sau al demascării evaziunilor fiscale, deranjând numeroase zone de influență. Un lucru este clar: activitatea va continua cel puțin în acelaşi ritm ca şi pânǎ acum, oricât ar încerca unele site-uri sau voci din spațiul public sǎ se facǎ auzite.

Nu în ultimul rând, atunci când chiar muncești, unele lucruri nu funcționează chiar cum am dori, de fiecare datǎ. Vǎ asigur cǎ activitatea de corectare a deficitului bugetar istoric pe care îl are acum România presupune o muncǎ imensǎ, pe care o derulez zi şi foarte multe nopți alǎturi de echipa dedicatǎ din minister. Dacă vor apărea erori pe parcursul acestui demers, vom corecta şi vom reveni cu precizǎri acolo unde este cazul. Facem tot posibilul sǎ readucem finanțele țǎrii pe o traiectorie corectǎ, în câteva luni, dupǎ ani la rând de desfrâu bugetar. Un lucru este sigur: continuǎm sǎ muncim, cu aceeaşi seriozitate”, a scris pe Facebook Alexandru Nazare.

