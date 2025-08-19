Nazare explică de ce trebuie redus deficitul bugetar: „Este singura cale responsabilă pentru a pune finanțele României pe un drum solid”

Reducerea deficitului nu este doar o chestiune tehnică sau un obiectiv al Guvernului. Este despre cum asigurăm stabilitate, credibilitate și șansa unei economii sănătoase pe termen lung, care să ofere oportunități pentru toți românii, susține ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„De ce este atât de important să reducem deficitul bugetar? Urmǎresc cu interes dezbaterea publicǎ din aceastǎ perioadǎ şi îmi atrag atenția în mod deosebit unele alunecǎri de discurs şi direcțiile de distragere a atenției de la adevǎrurile economice de bazǎ. De ce suntem nevoiți sǎ luǎm acum mǎsuri de redresare şi de ce deficitul ne priveşte pe toți?”, scrie ministrul Alexandru Nazare, într-o postare pe FB.

Potrivit acestuia, în ultimii ani, România a avut cel mai mare deficit din Uniunea Europeană.

„În pandemie, toate statele și-au crescut cheltuielile pentru a sprijini populația și economia. Diferența este că, în timp ce alte țări au retras treptat aceste măsuri, reducându-şi totodatǎ şi deficitele, România a rămas cu un deficit ridicat - dar nu din cauza pandemiei, ci din cauza unor probleme mai vechi. Cheltuim permanent mai mult decât încasăm și colectăm mai puține venituri decât ar trebui”, susține ministrul Finanțelor.

Nazare subliniază că „un deficit mare înseamnă: mai multă datorie publică; costuri mai mari cu dobânzile-care sunt plǎtite din taxele noastre; şi mai puțini bani disponibili pentru drumuri, spitale, școli sau investiții care să creeze locuri de muncă şi alte oportunitǎți”.

„Cât de departe suntem de vecinii noştri europeni? Cu o medie de peste 7%, România se află departe de respectarea pragului european de 3% din PIB pentru deficitul bugetar. Reducerea deficitului nu este doar o chestiune tehnică sau un obiectiv al Guvernului. Este despre cum asigurăm stabilitate, credibilitate și șansa unei economii sănătoase pe termen lung, care să ofere oportunități pentru toți românii.

De aceea, pachetele fiscal-bugetare promovate acum sunt esențiale: corectează dezechilibrele, restabilesc încrederea investitorilor și reduc costurile de finanțare ale statului. Cu alte cuvinte, fiecare leu cheltuit va merge mai mult către dezvoltare şi un nivel de trai mai bun pentru toți și mai puțin către plata dobânzilor. Este singura cale responsabilă pentru a pune finanțele României pe un drum solid și pentru a asigura o creștere economică mai rapidă și mai sănătoasă”, precizează Nazare.