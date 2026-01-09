Pană de curent masivă în regiunea Belgorod în urma unui atac ucrainean cu rachete

Peste 500.000 de persoane au rămas fără electricitate în urma unui atac ucrainean asupra regiunii ruse Belgorod, care se învecinează cu oraşul ucrainean Harkov, a anunţat guvernatorul local, Veaceslav Gladkov, relatează agențiile internaționale de presă, citate de Agerpres.

„La ora 06:00 dimineaţa (03:00 GMT) vineri, 556.000 de persoane din şase municipalităţi au rămas fără electricitate şi aproape tot atâtea au rămas fără încălzire”, după un atac cu rachete asupra infrastructurii, a transmis el pe Telegram.

Totodată, aproape 200.000 de persoane au rămas fără acces la apă şi canalizare, a mai spus el, precizând lucrările de reparaţii sunt în desfăşurare.

Gladkov a subliniat că „situaţia este foarte dificilă” şi că se fac eforturi pentru conectarea la sistemele de rezervă.

Oficialul rus nu a oferit nicio informaţie cu privire la durata posibilă a penei de curent, spunând doar că va oferi noi informaţii în cursul după-amiezii.

Pe rețelele de socializare au fost publicate imagini cu momentul în care Belgorod este aruncat în beznă.

Forțele de Apărare ale Ucrainei au lansat vineri un atac cu rachete asupra Centralei Termice (CEE) de la Oriol și asupra unei instalații energetice din Belgorod, relatează publicația de specialitate Militarnyi.

De la începutul războiului, Rusia a bombardat sistematic Ucraina şi a distrus instalații energetice.

În apărarea sa, Ucraina a atacat ţinte aflate mult în spatele frontierei ruseşti, vizând în principal instalaţiile industriei de petrol şi gaze pentru a împiedica aprovizionarea cu combustibil a armatei ruse. De regulă, Kievul foloseşte drone cu rază lungă de acţiune în acest scop, iar utilizarea rachetelor este rară.