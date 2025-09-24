Sorin Grindeanu le cere miniștrilor PSD cifrele pentru rectificarea bugetară

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la Parlament, unde are loc votul asupra moțiunii de cenzură depuse de AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, că discuțiile purtate la Cotroceni între președintele Nicușor Dan și liderii coaliției de guvernare nu au vizat în detaliu rectificarea bugetară, ci au reprezentat mai degrabă o etapă pregătitoare.

Potrivit informațiilor prezentate de jurnaliști la conferința de presă, ministerele ar fi solicitat alocări totale de aproximativ 80 de miliarde de lei, în timp ce suma disponibilă pentru rectificare s-ar ridica la doar 20-25 de miliarde de lei.

Grindeanu a criticat tonul alarmist în care este prezentată situația financiară a țării:„Nu sunt de acord cu această prezentare non-stop, că dacă nu se întâmplă ceva vine sfârșitul lumii, că dacă nu facem ceva picăm în junk. Dialogul în coaliție poate genera soluții mai bune decât dacă fiecare ar acționa separat”, a declarat liderul PSD.

Acesta a anunțat că, până la finalul săptămânii, partidul său va înainta un pachet de relansare economică către coaliție:„Am spus și președintelui că vom veni cu acest pachet, iar ceilalți colegi pot aduce îmbunătățiri și noi legi care să susțină relansarea.”

În ceea ce privește rectificarea, Grindeanu a precizat că încă nu a primit datele oficiale solicitate de la ministerele PSD:

„Am cerut ca pe fiecare ordonator de credite să fie prezentate influențele, dar nu am primit documentele în format electronic. Azi voi discuta cu toți miniștrii PSD pentru a centraliza aceste fișe și abia apoi vom putea formula o propunere de rectificare.”

La întâlnirea de duminică de la Cotroceni, la care a participat și ministrul Finanțelor, au fost prezentate primele date privind execuția bugetară, urmând ca deciziile finale asupra rectificării să fie luate în perioada următoare.