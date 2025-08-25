Cum ar putea destabiliza ucrainenii războiul de uzură al Rusiei. Un expert militar oferă recomandări tactice

Ucraina ar trebui să „schimbe jocul” pentru a depăși războiul de uzură pe care Rusia și-l permite, dar care nu avantajează deloc armata ucraineană, a apreciat colonelul în rezervă al armatei SUA Richard Williams, veteran al conducerii NATO.

Într-un interviu acordat duminică publicației Kyiv Post, Williams, fostul director adjunct al Secției de Armament din cadrul Diviziei de Investiții în Apărare a NATO, a explicat că strategia defensivă actuală este nesustenabilă pentru Ucraina pe termen lung, întrucât nu poate câștiga un război de uzură împotriva Rusiei.

Colonelul în rezervă a explicat că, deși forțele ucrainene provoacă mai multe pierderi inamicului, „rezervele aparent nesfârșite ale Rusiei, pe care le consideră dispensabile”, îi conferă un avantaj pe câmpul de luptă, astfel că ar trebui să iasă din luptele parte în parte.

„De-a lungul liniei sale de angajament, sau frontului său, Ucraina uzează săptămânal... la o scară mai mare decât este ea însăși uzată”, a spus Williams. „Dar, deoarece Putin are o rezervă aparent nesfârșită de rezerve... este în cele din urmă puțin probabil ca Ucraina să învingă într-un război defensiv/de uzură nemobil”, a spus el.

Ucraina trebuie să preia inițiativa

Recomandarea lui Williams este că este necesară o schimbare fundamentală de tactică. În opinia sa, avantajul ofensiv al Rusiei constă în capacitatea sa de a alege momentul și locul atacului. Astfel, Rusia „în ofensivă, știe unde va ataca – iar acest lucru îi oferă un avantaj semnificativ pe câmpul de luptă”.

Pentru a-l contracara, „Ucraina trebuie acum să preia inițiativa de la inamic”, ceea ce ar necesită o trecere de la „masarea forțelor împotriva puterii Rusiei la aplicarea forței concentrate împotriva vulnerabilităților adversarului, creând situații neașteptate și depășind inamicul prin cicluri rapide de acțiune și reacție pentru a obține avantaje poziționale”.

În contrast cu stilul masiv al Rusiei, Ucrainei i se potrivește mai bine un stil de „război mobil” mai dinamic, care îi permit să treacă la atac.

„Gândiți-vă la străpungerile multiple, neașteptate (cum ar fi mica ofensivă de la Kursk) pentru a perturba logistica, acolo unde inamicul este mai puțin probabil să știe cum să se apere cel mai bine împotriva unui atac al dronelor în profunzime”, a sfătuit el. „Ucraina este mai capabilă să desfășoare războiul mobil.”

Cum poate Ucraina să schimbe jocul

Williams a evidențiat că este vital ca Ucraina să-și schimbe abordarea, întrucât în prezent, din punct de vedere tactic, se află acum „configurație stagnantă”.

Or, Ucraina „nu poate câștiga și nici să se mențină la nesfârșit în această configurație tactică”.

Colonelul în rezervă a oferit în acest sens unele recomandări tactice.

Williams a recomandat ca, pentru penetrarea cu obiective limitate, forțele ucrainene să pună accent pe superioritatea aeriană și de artilerie locală, pe termen scurt.

În plus, el a sugerat utilizarea unor câmpuri minate rapide, cu lansare aeriană, pe flancuri și angajarea de drone pe liniile de comunicații inamice mai adânci.

„Schimbați regulile jocului, pentru a obține rezultatele pe care doriți să le obțineți!”, a concluzionat el.