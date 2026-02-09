search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De la Cristina Chiriac la Bogdan Pîrlog, Toader și Cerbu. Cine sunt procurorii care vor să conducă Parchetul General, DNA și DIICOT

0
0
Publicat:

Ministerul Justiției a finalizat luni procedurile de înscriere la concursurile pentru ocuparea posturilor de conducere din cadrul marilor Parchete. Pentru șefia Parchetului General și-au depus candidatura Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, și procurorul militar Bogdan Pîrlog, în timp ce pentru conducerea DNA concurează actualii adjuncți Viorel Cerbu și Tatiana Toader, alături de Vlad Grigorescu. Concurența este ceva mai ridicată pentru șefia DIICOT, unde la concurs s-au înscris cinci procurori. „Adevărul” a analizat biografiile profesionale ale candidaților înscriși și vă prezintă principalele repere din parcursul acestora.

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

În prezent procuror-șef serviciu în cadrul DNA Iași, Cristina Chiriac - care își dorește postul de șef al Parchetului General - a fost acuzată, într-o investigație publicată pe platforma „Să fie lumină”, că, în anul 2017, a mușamalizat o anchetă privind agresiuni sexuale comise de episcopul de Huși, Corneliu Onilă.

Ulterior, ea a fost cercetată de Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție pentru săvârșirea infracțiunii de „omisiunea sesizării”. 

Contracandidatul Cristinei Chiriac este Bogdan Pîrlog, procuror în cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București. Acesta a devenit cunoscut public după ce, în timpul protestului din 10 august 2018 împotriva guvernării PSD, s-a autosesizat cu privire la represiunea violentă a protestului de către efectivele de jandarmi. El conduce Asociația „Inițiativa pentru Justiție”, care, de-a lungul timpului, a criticat dur intențiile de slăbire a legilor justiției. Pîrlog a fost cercetat disciplinar de mai multe ori de către Inspecția Judiciară și sancționat de CSM, inclusiv pentru declarații considerate ca aducând „atingere prestigiului justiției”.

Bogdan Pîrlog. FOTO: Inquam Photos
Bogdan Pîrlog. FOTO: Inquam Photos

Trei candidați pentru șefia DNA

Unul din candidații la șefia DNA este Tatiana Toader, în prezent procuror-șef adjunct al DNA. Aceasta are o experiență de peste 20 de ani în magistratură. A debutat în anul 2005 ca procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, fiind ulterior promovată la Parchetul de pe lângă Tribunalul București. În perioada 2017–2023 a fost membră a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. A făcut parte din tabăra considerată reformistă din CSM, fiind printre membrii care s-au opus modificărilor la legile justiției operate de PSD, în perioada în care partidul era condus de Liviu Dragnea. Este licențiată în Drept la Universitatea „Ovidius” din Constanța și are un master la Universitatea privată „Nicolae Titulescu”.

Tatiana Toader, alături de actualul șef DNA, Marius Voineag. FOTO: Inquam Photos / George Călin
Tatiana Toader, alături de actualul șef DNA, Marius Voineag. FOTO: Inquam Photos / George Călin

La privat a studiat și unul dintre cei doi contracandidați ai săi, Vlad Grigorescu. Acesta a absolvit Dreptul, în 2007, la Universitatea „Dimitrie Cantemir”, iar doi ani mai târziu și-a obținut diploma de master la Universitatea „Nicolae Titulescu”. În perioada 2011–2024 a activat ca procuror în cadrul DNA, fiind, între 2021 și 2023, procuror-șef adjunct al Secției judiciare. Din ianuarie 2024 este procuror în cadrul DIICOT.

Citește și: Avocata Adriana Georgescu, prinsă luând mită de 60.000 de euro, eliberată din arest: nu poate părăsi locuința și trebuie să poarte brățară electronică

Pentru șefia DNA s-a înscris și Viorel Cerbu. La fel ca Tatiana Toader, ocupă în prezent funcția de procuror-șef adjunct al DNA. Are o experiență de aproape 30 de ani în magistratură, dintre care mai bine de 10 ani în cadrul DNA.

Concurență mare pentru șefia DIICOT

Unul dintre cei care își dorește postul de șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) este procuror-șef serviciu în cadrul instituției -  Ioana Albani și-a început cariera în martie 1997 ca avocat în Baroul București, apoi, din noiembrie 1997 până în august 2000, a fost procuror la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1, de unde a ajuns, în aprilie 2001, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de combatere a corupției și criminalității organizate. În martie 2015 a fost premiată de FBI în semn de recunoaștere a meritelor în combaterea criminalității informatice transfrontaliere. Tot în anul 2015 a mai candidat, fără succes, pentru funcția de procuror-șef al DIICOT.

Antonia Diaconu, în prezent procuror-șef al DIICOT Pitești, vizează, la rândul său, conducerea structurii centrale a parchetului antimafia. A fost criticată după ce, înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale din primăvara acestui an, și-a îndemnat pe Facebook urmăritorii să se prezinte la vot. Ea s-a numărat printre magistrații care au inițiat scrisoarea de susținere a judecătorilor Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, în urma documentarului Recorder.

Actuala șefă a DIICOT, Alina Albu, vizează un nou mandat în această funcție. Aceasta a lucrat în dosare cunoscute precum Clanul Clămparu, crimele de la Caracal sau „Academia Infractorilor”, grupare care a dat zeci de lovituri asupra unor magazine de lux din Marea Britanie, Franța, Belgia și Italia, de unde au fost furate bunuri estimate la peste 10 milioane de euro. Alina Albu a absolvit Facultatea de Drept a Universității „Spiru Haret” (1996) și are un master în securitate judiciară la Universitatea „Lucian Blaga”, obținut în 2010.

Ioana Albani, premiată de Ambasada SUA. FOTO: Facebook
Ioana Albani, premiată de Ambasada SUA. FOTO: Facebook
Citește și: Lia Savonea îi cere lui Ilie Bolojan să renunțe la presiuni asupra judecătorilor CCR. Răspunsul purtătorului de cuvânt al Guvernului

Codrin-Horațiu Miron, procuror-șef serviciu în cadrul DIICOT Arad, candidează, la rândul său, pentru șefia DIICOT. Potrivit presei locale, a absolvit Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și activează în cadrul structurii teritoriale a DIICOT începând cu anul 2005. A instrumentat, de-a lungul carierei, dosare complexe de macrocriminalitate economico-financiară, criminalitate organizată, trafic internațional de droguri, trafic de persoane și criminalitate informatică.

Nu în ultimul rând, pentru funcția de procuror-șef al DIICOT candidează și Bogdan Pîrlog, aflat în cursă și pentru poziția de procuror general.

Marți, 10 februarie, Ministerul va începe verificarea îndeplinirii de către candidații înscriși a condițiilor prevăzute de lege pentru participarea la selecție și susținerea interviului, urmând ca săptămâna viitoare să fie afișată lista candidaților care îndeplinesc condițiile. De asemenea, între 23 și 26 februarie urmează interviurile cu ministrul Justiției. Rezultatele acestor selecții, precum și propunerile oficiale, vor fi publicate pe 2 martie.

Mandatele șefilor marilor parchete sunt de trei ani, cu posibilitatea unei singure reînnoiri.

Știri Interne

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
digi24.ro
image
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan, așteptat în Parlament cu banane și un catalog improvizat, în care premierul a primit nota trei de la Opoziție
gandul.ro
image
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
mediafax.ro
image
O firmă a familiei Bădălău ar fi fost vizată de un control ANAF Antifraudă. Suspiciuni de evaziune cu un prejudiciu enorm
fanatik.ro
image
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
libertatea.ro
image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Surpriză de proporții: nu se mai ascund! ”Cuplul anului” a apărut la Super Bowl
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Lamantinii nu mai pot de frig și s-au retras în masă într-o zonă cu izvoare termale din Florida. Imagini tulburătoare filmate cu drona
antena3.ro
image
Bărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imagini
observatornews.ro
image
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Salariu badantă în Italia în 2026. Niveluri de salarizare: cum te încadrezi
playtech.ro
image
Lovitură grea pentru FCSB. Cât va lipsi, de fapt, Ngezana din echipa lui Gigi Becali. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Se pregătește lovitura: contract pe 10 ani pentru Gică Hagi!
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Cântăreața de muzică populară Mihaela Cojocaru s-a stins din viață la 52 de ani: „Nu cred așa ceva”
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Prezidențialele din Portugalia: socialistul António José Seguro l-a învins pe candidatul de extremă dreapta André Ventura
dailybusiness.ro
image
Saturn intră în Berbec pe 14 februarie, chiar de Ziua Îndrăgostiților! Cele două zodii care se vor îndrăgosti iremediabil
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Florin Dumitrescu a dat jos 10 kilograme. Ce a mâncat celebrul bucătar în timpul dietei: „Nu este doar pentru slăbit”
click.ro
image
Elena Gheorghe și-a îndeplinit un mare vis. A fost prezentă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice și a ascultat-o live pe artista ei preferată: „Idolul copilăriei mele”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia 1056226579 (2) jpg
În sfârșit, o poziție! Prințul William și Prințesa Kate rup tăcerea în scandalul Epstein cu o declarație oficială
okmagazine.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Regele Charles foto Profimedia jpg
Ce mănâncă Regele Charles într-o zi. „Dieta tradițională” îi asigură longevitatea!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 9–15 februarie 2026: previziuni pentru carieră, bani, sănătate și dragoste. Ce zodii sunt sfătuite să acționeze cu mare atenție
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
Noaptea, ca hoții! Prințul pervers a fost gonit, e umilirea finală. Regele Charles și Prințul William nu mai vor s-audă de el

Click! Pentru femei

image
Ce mănâncă Regele Charles într-o zi. „Dieta tradițională” îi asigură longevitatea!

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal