De la Cristina Chiriac la Bogdan Pîrlog, Toader și Cerbu. Cine sunt procurorii care vor să conducă Parchetul General, DNA și DIICOT

Ministerul Justiției a finalizat luni procedurile de înscriere la concursurile pentru ocuparea posturilor de conducere din cadrul marilor Parchete. Pentru șefia Parchetului General și-au depus candidatura Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, și procurorul militar Bogdan Pîrlog, în timp ce pentru conducerea DNA concurează actualii adjuncți Viorel Cerbu și Tatiana Toader, alături de Vlad Grigorescu. Concurența este ceva mai ridicată pentru șefia DIICOT, unde la concurs s-au înscris cinci procurori. „Adevărul” a analizat biografiile profesionale ale candidaților înscriși și vă prezintă principalele repere din parcursul acestora.

În prezent procuror-șef serviciu în cadrul DNA Iași, Cristina Chiriac - care își dorește postul de șef al Parchetului General - a fost acuzată, într-o investigație publicată pe platforma „Să fie lumină”, că, în anul 2017, a mușamalizat o anchetă privind agresiuni sexuale comise de episcopul de Huși, Corneliu Onilă.

Ulterior, ea a fost cercetată de Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție pentru săvârșirea infracțiunii de „omisiunea sesizării”.

Contracandidatul Cristinei Chiriac este Bogdan Pîrlog, procuror în cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București. Acesta a devenit cunoscut public după ce, în timpul protestului din 10 august 2018 împotriva guvernării PSD, s-a autosesizat cu privire la represiunea violentă a protestului de către efectivele de jandarmi. El conduce Asociația „Inițiativa pentru Justiție”, care, de-a lungul timpului, a criticat dur intențiile de slăbire a legilor justiției. Pîrlog a fost cercetat disciplinar de mai multe ori de către Inspecția Judiciară și sancționat de CSM, inclusiv pentru declarații considerate ca aducând „atingere prestigiului justiției”.

Trei candidați pentru șefia DNA

Unul din candidații la șefia DNA este Tatiana Toader, în prezent procuror-șef adjunct al DNA. Aceasta are o experiență de peste 20 de ani în magistratură. A debutat în anul 2005 ca procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, fiind ulterior promovată la Parchetul de pe lângă Tribunalul București. În perioada 2017–2023 a fost membră a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. A făcut parte din tabăra considerată reformistă din CSM, fiind printre membrii care s-au opus modificărilor la legile justiției operate de PSD, în perioada în care partidul era condus de Liviu Dragnea. Este licențiată în Drept la Universitatea „Ovidius” din Constanța și are un master la Universitatea privată „Nicolae Titulescu”.

La privat a studiat și unul dintre cei doi contracandidați ai săi, Vlad Grigorescu. Acesta a absolvit Dreptul, în 2007, la Universitatea „Dimitrie Cantemir”, iar doi ani mai târziu și-a obținut diploma de master la Universitatea „Nicolae Titulescu”. În perioada 2011–2024 a activat ca procuror în cadrul DNA, fiind, între 2021 și 2023, procuror-șef adjunct al Secției judiciare. Din ianuarie 2024 este procuror în cadrul DIICOT.

Pentru șefia DNA s-a înscris și Viorel Cerbu. La fel ca Tatiana Toader, ocupă în prezent funcția de procuror-șef adjunct al DNA. Are o experiență de aproape 30 de ani în magistratură, dintre care mai bine de 10 ani în cadrul DNA.

Concurență mare pentru șefia DIICOT

Unul dintre cei care își dorește postul de șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) este procuror-șef serviciu în cadrul instituției - Ioana Albani și-a început cariera în martie 1997 ca avocat în Baroul București, apoi, din noiembrie 1997 până în august 2000, a fost procuror la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1, de unde a ajuns, în aprilie 2001, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de combatere a corupției și criminalității organizate. În martie 2015 a fost premiată de FBI în semn de recunoaștere a meritelor în combaterea criminalității informatice transfrontaliere. Tot în anul 2015 a mai candidat, fără succes, pentru funcția de procuror-șef al DIICOT.

Antonia Diaconu, în prezent procuror-șef al DIICOT Pitești, vizează, la rândul său, conducerea structurii centrale a parchetului antimafia. A fost criticată după ce, înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale din primăvara acestui an, și-a îndemnat pe Facebook urmăritorii să se prezinte la vot. Ea s-a numărat printre magistrații care au inițiat scrisoarea de susținere a judecătorilor Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, în urma documentarului Recorder.

Actuala șefă a DIICOT, Alina Albu, vizează un nou mandat în această funcție. Aceasta a lucrat în dosare cunoscute precum Clanul Clămparu, crimele de la Caracal sau „Academia Infractorilor”, grupare care a dat zeci de lovituri asupra unor magazine de lux din Marea Britanie, Franța, Belgia și Italia, de unde au fost furate bunuri estimate la peste 10 milioane de euro. Alina Albu a absolvit Facultatea de Drept a Universității „Spiru Haret” (1996) și are un master în securitate judiciară la Universitatea „Lucian Blaga”, obținut în 2010.

Codrin-Horațiu Miron, procuror-șef serviciu în cadrul DIICOT Arad, candidează, la rândul său, pentru șefia DIICOT. Potrivit presei locale, a absolvit Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și activează în cadrul structurii teritoriale a DIICOT începând cu anul 2005. A instrumentat, de-a lungul carierei, dosare complexe de macrocriminalitate economico-financiară, criminalitate organizată, trafic internațional de droguri, trafic de persoane și criminalitate informatică.

Nu în ultimul rând, pentru funcția de procuror-șef al DIICOT candidează și Bogdan Pîrlog, aflat în cursă și pentru poziția de procuror general.

Marți, 10 februarie, Ministerul va începe verificarea îndeplinirii de către candidații înscriși a condițiilor prevăzute de lege pentru participarea la selecție și susținerea interviului, urmând ca săptămâna viitoare să fie afișată lista candidaților care îndeplinesc condițiile. De asemenea, între 23 și 26 februarie urmează interviurile cu ministrul Justiției. Rezultatele acestor selecții, precum și propunerile oficiale, vor fi publicate pe 2 martie.

Mandatele șefilor marilor parchete sunt de trei ani, cu posibilitatea unei singure reînnoiri.