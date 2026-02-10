Acces direct la datele proiectelor UE: DNA, EPPO și DLAF au la dispoziție traseul complet al banilor

Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) au semnat un protocol de colaborare, în baza căruia procurorii anticorupție au acces direct la MySMIS2021/MySIMS2021+, platforma națională de gestionare a proiectelor finanțate din fonduri europene.

Protocolul stabilește cadrul care permite procurorilor DNA consultarea directă a datelor privind proiecte finanțate din fonduri UE, inclusiv informații referitoare la beneficiari, contracte, implementare, indicatori sau fluxuri financiare, și comunicarea înscrisurilor aflate în posesia MIPE care pot servi ca mijloace de probă pentru o investigare mai eficientă a cauzelor în competența legală a Direcției Naționale Anticorupție.

Accesul direct la platforma MySMIS permite procurorilor anticorupție efectuarea unor investigații mai operative, prin consultarea imediată a traseului complet al fondurilor, de la momentul contractării și până la momentul efectuării plăților.

Consultarea datelor se realizează cu respectarea strictă a dispozițiilor procesuale și a normelor legale privind protecția datelor și securitatea informațiilor.

„Prin semnarea acestui protocol, Direcția Națională Anticorupție își consolidează cooperarea interinstituțională și capacitatea de verificare, în cadrul procesual, a legalității utilizării fondurilor europene”, a informat marți DNA.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, luni, semnarea protocoalelor de colaborare cu Parchetul European (EPPO), Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Departamentul pentru Luptă Antifraudă (DLAF), pentru ca aceste instituții să aibă acces la informații privind proiectele finanțate cu fonduri europene. Acest pas va permite ca „orice suspiciune de fraudă sau o neregulă într-un proiect finanțat din bani europeni” să fie „investigată fără nicio întârziere”.

„E oficial: am semnat protocoalele de colaborare cu Parchetul European, Direcția Națională Anticorupție și Departamentul pentru Luptă Antifraudă prin care aceste instituții primesc acces direct și complet în baza de date MySMIS cu proiectele finanțate din bani europeni, gestionată de ministerul pe care îl conduc. Orice suspiciune de fraudă sau o neregulă într-un proiect finanțat din bani europeni poate fi acum investigată fără nicio întârziere sau încetinire birocratică. Anchetatorii au la dispoziție traseul complet al banilor: de la contractare până la ultima plată”, a anunțat ministrul într-o postare pe Facebook.