Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
Ministerul Justiției a finalizat proiectul legii anti-SLAPP, care protejează jurnaliștii și apărătorii drepturilor omului

Publicat:

Ministerul Justiției a anunțat marți, 13 ianuarie, că a finalizat proiectul de lege pentru transpunerea Directivei privind combaterea acțiunilor strategice în justiție împotriva mobilizării publice (SLAPP).

FOTO: Pixabay
FOTO: Pixabay

Potrivit site-ului Consiliului European, persoanele vizate de așa-numitele acțiuni strategice în justiție împotriva mobilizării publice („SLAPP”), sunt în general jurnaliști și apărători ai drepturilor omului.

„Proiectul de Lege privind protecția împotriva cererilor vădit neîntemeiate sau a procedurilor judiciare abuzive îndreptate împotriva persoanelor implicate în acțiuni de mobilizare publică a fost finalizat și va fi transmis spre avizare intra-guvernamentală în următoarele zile”, transmite Ministerul Justiției într-un comunicat.

Ministerul Justiției afirmă că proiectul de lege transpune în legislația națională Directiva europeană anti-SLAPP, menită să protejeze jurnaliștii, activiștii și apărătorii drepturilor omului de procesele abuzive sau vădit neîntemeiate, stabilește standarde minime pentru cauzele civile cu implicații transfrontaliere și extinde aceste garanții și la cauzele interne din România, în acord cu recomandările Comisiei Europene.

„Reglementarea urmărește să protejeze drepturi fundamentale, precum dreptul la libertatea de exprimare și de informare, dreptul la libertatea de asociere și de întrunire pașnică, oferind protecție persoanelor fizice și juridice implicate în acțiuni de mobilizare publică în chestiuni de interes public (cum ar fi jurnaliști de investigație, organizații mass-media sau apărători ai drepturilor omului) împotriva procedurilor judiciare inițiate împotriva lor pentru a-i descuraja să participe la astfel de acțiuni”, adaugă ministerul.

De asemenea, precizează instituția, proiectul vizează eliminarea obstacolelor din calea bunei desfășurări a proceselor civile, în vederea asigurării accesului real și efectiv la justiție, precum și a echilibrului just între drepturile procesuale ale părților.

În acest scop, sunt prevăzute garanții procedurale împotriva cererilor vădit neîntemeiate sau a procedurilor judiciare abuzive, între care:

- solicitarea unei cauțiuni pentru acoperirea cheltuielilor de judecată estimate și asigurarea plății de despăgubiri pentru repararea prejudiciului potențial cauzat prin introducerea cererii de chemare în judecată;

-respingerea rapidă a cererilor vădit nefondate;

-acordarea de despăgubiri pentru prejudiciul suferit;

-aplicarea de sancțiuni.

„Combaterea practicilor SLAPP va avea un impact social pozitiv, prin descurajarea folosirii instrumentelor procesuale în scopul multiplicării, prelungirii și creșterii costurilor litigiilor civile îndreptate împotriva persoanelor fizice și juridice care se angajează în dezbateri pe teme de interes public, având ca efect degrevarea instanțelor și reducerea cheltuielilor judiciare.”

