Jurnalist bătut într-un mall din Slovacia. Guvernul condamnă atacul, însă critică pozițiile publice ale victimei

Un jurnalist cunoscut din Slovacia a fost bătut într-un centru comercial din orașul Košice și a ajuns la spital cu răni grave. Deși autoritățile au condamnat ferm atacul, mai mulți membri ai guvernului au criticat public pozițiile și declarațiile victimei, stârnind controverse.

Peter Schutz, în vârstă de 70 de ani, a fost agresat de o persoană necunoscută într-o toaletă publică și a ajuns la spital cu răni grave, inclusiv o fractură de femur care a necesitat intervenție chirurgicală.

Potrivit cotidianului Sme, unde Schutz este unul dintre cei mai cunoscuți editorialiști, agresiunea a avut loc într-un mall intens frecventat din al doilea oraș ca mărime al Slovaciei.

Jurnalistul este cunoscut pentru pozițiile sale critice la adresa actualului guvern, condus de premierul Robert Fico, aflat la al patrulea mandat, scrie Politico.

Atacul a stârnit reacții controversate în rândul autorităților. Ministrul de Interne, Matúš Šutaj Eštok, a condamnat violența, însă a subliniat că „spațiul public din Slovacia este marcat de mult timp de declarații polarizante”, adăugând că nici agresiunea asupra unui comentator „nu îl exonerează de responsabilitatea pentru cuvintele care au inflamat emoțiile și au divizat societatea”.

La rândul său, ministrul Mediului, Tomáš Taraba, a afirmat pe rețelele sociale că Schutz este cunoscut pentru „declarații extrem de agresive la adresa oamenilor”.

Deși a condamnat atacul, Taraba a criticat dur sistemul de justiție, susținând că acesta „pretinde că jurnaliștii sunt deasupra legii”.

Poliția din Košice a anunțat că investighează cazul ca agresiune și că ancheta este în desfășurare. Jurnalistul a fost găsit pe podeaua toaletei de un trecător, potrivit autorităților.

Cazul readuce în atenție climatul tensionat dintre politicieni și presă în Slovacia, la câțiva ani după asasinarea jurnalistului de investigație Ján Kuciak și a logodnicei sale, Martina Kušnírová, crimă care a zguduit profund societatea slovacă și a dus la căderea guvernului de la acea vreme, condus tot de Robert Fico.

Într-un mesaj public, procurorul general Maroš Žilinka a avertizat că „violența fizică nu poate fi o formă de descărcare a tensiunilor acumulate în societate”.

Conducerea Sme a transmis că speră ca atacul asupra lui Peter Schutz să nu aibă legătură cu activitatea sa jurnalistică.