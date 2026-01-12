Radu Marinescu spune că nu va demisiona dacă premierul îi va cere acest lucru în urma scandalului legat de plagiat. „Nu, evident că nu”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a respins luni acuzațiile că ar fi plagiat mai bine de jumătate din teza de doctorat și a declarat că nu va demisiona dacă premierul îi va cere acest lucru în urma scandalului legat de studiile sale.

Ministrul Justiției a afirmat că nu a discutat cu Ilie Bolojan de la apariția articolului în care este acuzat că a plagiat în teza de doctorat. A precizat însă că „nu, evident că nu” va demisiona dacă premierul îi va cere acest lucru în urma acestui scandal legat de studiile sale.

„Eu demsionez în condițiile în care exercițiile mandatului meu a revelat deficiențe manageriale, deficiențe în aplicarea programului de guveranre, când Parlmentul retragere încrederea Guvernului, fie mie ca ministru, fie Guvernului. Premierul are prerogrativele sale și le poate exercita ca atare”, a răspuns Radu Marinescu la Antena 3 CNN.

El a declarat că a plagiat în teza de doctorat pe care a elaborat-o în 2009, la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității din Craiova.

„Nu este vorba de un plagiat. Eu dețin un verdict care este dat asupra tezei mele de doctorat de unicele organisme care sunt abilitate potrivit legii să stabilească conformitatea cu standardele etice și respectiv cu cele științifice și care e CNATDCU și respectiv comisia de doctorat.

Dacă cineva dorește, la aproape 20 de ani de la elaborarea acestei teze, să pună sub semnul întrebării aceste standarde eu consider că nu o poate face prin acuzații și speculații de multe ori contradictorii sau care sunt mai degrabă niște atacuri la persoană împotriva mea și trebuie să se pronunțe tot organismele prevăzute de lege și incluziv o instanță de judecată. A acuza nu este sinonim cu a demonstra și cu certitudinea”, a spus Radu Marinescu.

Afirmațiile vin după ce Radu Marinescu a fost acuzat, într-o analiză realizată de PressOne, că a plagiat mai mult de jumătate din teza de doctorat. Potrivit jurnalistei Emilia Șercan, cel puţin 56% dintre cele 247 de pagini ale lucrării cu titlul „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil” conţin text copiat din alţi autori, unele fără citarea sursei. Radu Marinescu a obţinut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru.