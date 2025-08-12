„Mi-am găsit mașina ciuruită”. Șeful DGASPC Giurgiu, amenințat în urma reformei anunțate în instituție

Șeful DGASPC Giurgiu, Vişinel Bălan, a anunțat că şi-a găsit maşina ciuruită în parcare, iar camerele de supraveghere nu mai funcţionează de două săptămâni. El consideră că este o amenițare în urma reformei pe care vrea să o facă în cadrul instituției.

„Mi-am găsit mașina ciuruită. Poate unii ar vedea asta ca un avertisment, însă pentru mine nu este decât o motivație suplimentară de a continua reforma la DGASPC Giurgiu. Obstacolele nu fac decât să îmi întărească determinarea”, a scris Vişinel Bălan, pe pagina sa de Facebook.

Directorul DGASPC Giurgiu spune că a verificat la serviciul de pază și a aflat că nu funcționează camera de supraveghere din spatele clădirii, acolo unde obișnuiește să-și parcheze mașina „Nu mai funcționează de două săptămâni. Așadar, identificarea celor responsabili va fi mai dificilă, dar nu imposibilă”, a spus el.

În continuare, Vişinel Bălan a transmis că nu se lasă intimidat de astfel de „tactici”.

„Celor care cred că astfel de tactici mă vor descuraja, le spun doar atât: v-ați înșelat. Asemenea provocări mă fac doar mai hotărât să merg înainte. Reforma nu este doar un cuvânt pentru mine; este un angajament pe care mi-l asum cu toată seriozitatea și pasiunea .Cât despre mașină, va fi reparată. La fel ca și în cazul nostru, important este să ne ridicăm și să continuăm drumul, indiferent de încercările prin care trecem. Avem o misiune importantă și nu ne vom da înapoi. Suntem pe drumul cel bun și vom duce lucrurile până la capăt.Mergem înainte, cu încredere și asumare. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și vă asigur că nu voi da înapoi. Continuăm munca pentru binele comunității”, a spus șeful DGASPC Giurgiu, Vişinel Bălan.