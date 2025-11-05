Mesajul lui Bolojan în memoria lui Emerich Ienei: „De el se leagă multe din momentele memorabile ale fotbalului românesc din ultima jumătate de secol”

Premierul Ilie Bolojan a transmis miercuri, 5 noiembrie, că „De Emerich Ienei se leagă multe din momentele memorabile ale fotbalului românesc din ultima jumătate de secol”. Fostul antrenor a decedat miercuri, la 88 de ani.

„De Emerich Ienei se leagă multe din momentele memorabile ale fotbalului românesc din ultima jumătate de secol. Noaptea în care, sub bagheta lui, Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni este un moment pe care microbiştii, indiferent cu ce echipă ţin, nu îl pot uita o viaţă întreagă”, este mesajul şefului Executivului, la moartea antrenorului.

„În ultimii ani, noi, orădenii, ni-l amintim stând pe bancă sau pe o terasă în centrul oraşului, mereu cu un zâmbet în colţul gurii. Dumnezeu să îl ierte şi să îl odihnească !”, spune Bolojan, în memoria lui Emerich Ienei.

Emeric Ienei a decedat la 88 de ani, din cauza unei comoții cerebrale, la locuința sa din Oradea.

Ienei a intrat direct în legenda sportului rege de la noi și de pretutindeni după ce a adus singurul trofeu european pentru România la nivel de echipe de cluburi, Cupa Campionilor Europei, pe 7 mai 1986.