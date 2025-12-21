Secret Santa, cu emoții și presiuni. Cât costă „cadoul ideal” între colegi

Sezonul sărbătorilor aduce cu sine nu doar decorațiuni și colinde, ci și inevitabila tradiție de „Secret Santa". Un fenomen social care își are sursa în cadrul lumii corporatiste, fiind invenția unui filantrop american, dar care tinde să devină o practică standard în cercurile de prieteni și, mai ales, la locul de muncă.

Deși intenția din spatele tradiției este una de celebrare, datele sugerează o realitate nuanțată: pentru mulți români, entuziasmul vine la pachet și cu o doză de presiune financiară și socială. Revolut realizat un studiu alături de compania de cercetare Dynata, în 20 de țări, inclusiv România, pentru a afla care sunt principalele tendințe legate de participarea la Secret Santa.

Această tradiție este văzută de mulți ca o oportunitate excelentă de a se conecta cu oamenii din jur și de a experimenta plăcerea altruistă de a oferi. Totuși, există un segment important care percepe acest obicei ca fiind stresant. Motivele anxietății variază de la dificultatea logistică a alegerii cadoului potrivit, până la constrângerile stricte de buget, pe care mulți le găsesc dificil de respectat în contextul economic actual.

„Decembrie este luna cadourilor, dar asta nu înseamnă că trebuie să cheltuim fără măsură și să ne depășim bugetele. Un cadou gândit din timp întotdeauna va avea costuri mai mici decât un cadou cumpărat pe grabă. Pentru a fi relaxat în fața acestor cumpărături de sezon, e cel mai bine să creezi din vreme un buzunar în aplicația de digital banking în care să pui bani pentru cadourile și cheltuielile de neocolit, cum sunt cele de Crăciun, inclusiv Secret Santa. Astfel poți evita și să cheltuiești mai mult în decembrie și să te trezești cu conturile la minimum, în ianuarie”, spune Tamer Nurla, director general adjunct al Revolut Bank UAB Vilnius Sucursala București.

„Studiul ne arată că cei mai mulți români participă la Secret Santa la locul de muncă (28%), dar acum se practică în mod extins și în cercurile de prieteni (20%) și familie (19%). Unul din trei români participă pentru că îi place să facă surprize și să ofere cadouri. Inclusiv băncile digitale și aplicațiile financiare se implică în acest fenomen. Mai ales în partea legată de pregătirea fondurilor și urmărirea cheltuielilor, adică prin încurajarea disciplinei financiare, a planificării bugetelor personale și a transparenței”, declarat Luiza Domnișoru, Head of Communications Revolut CEE Region.

Presiunea bugetară

Unul dintre cele mai interesante aspecte evidențiate de studiu este tendința de a depăși bugetul agreat inițial. Deși regulile jocului impun adesea o limită financiară, mulți participanți recunosc că scot din portofel mai mult, sumele variind între 50 de lei și 150 de lei în cazuri excepționale. Această tendință subliniază faptul că valoarea emoțională a gestului primează adesea în fața regulilor stricte ale jocului.

Buget: Mai mult de jumătate dintre respondenți (54%) spun că nu au depășit niciodată bugetul stabilit, ceea ce arată că Secret Santa încurajează un anumit tip de disciplină financiară. Dintre cei care l-au depășit, majoritatea (21%) au cheltuit cu mai puțin de 50 de lei peste limită.

Motivul depășirii bugetului: Pentru cei care cheltuiesc mai mult, principala cauză este teama de a dezamăgi sau teama că persoana nu ar aprecia un cadou mai ieftin (27%), urmată de reținerea de a alege ceva prea generic/ impersonal (16%).

Ce îi determină pe români să ignore limitele de buget? Psihologia din spatele acestei decizii este complexă. Principalul factor identificat este teama de a dezamăgi – îngrijorarea că destinatarul nu ar aprecia un cadou mai ieftin. De asemenea, există o dorință puternică de a evita cadourile generice, participanții temându-se că un obiect banal ar putea fi interpretat ca fiind impersonal. Nesiguranța și „gânditul excesiv" (overthinking) joacă și ele un rol major în decizia de a plăti mai mult pentru a compensa lipsa de inspirație.

La nivelul generațiilor, motivațiile diferă subtil. În timp ce unii participanți la studiu, din generațiile mai tinere, admit că participă din cauza fenomenului FOMO (fear of missing out - teama de a nu pierde o experiență de grup), alții resping complet ideea, considerând-o o cheltuială inutilă sau o presiune comercială care diluează spiritul sărbătorilor. Cei care refuză să participe invocă adesea faptul că nu știu ce să cumpere sau preferă să ofere cadouri doar în mod personal, nu organizat.

Deși Secret Santa rămâne o tradiție populară, ea scoate la iveală relația complexă pe care o avem cu banii și cu normele sociale. Între dorința de a nu părea "zgârciți" și nevoia de a ne încadra într-un buget de criză, românii caută echilibrul perfect. Indiferent dacă aleg să participe cu entuziasm sau din obligație, concluzia este clară: presiunea de a oferi cadoul perfect poate transforma un joc simplu într-o provocare financiară.

Secret Santa este preferat de femei

Există diferențe clare de abordare între genuri: femeile sunt mai entuziasmate și mai dispuse să suplimenteze bugetul pentru a personaliza cadoul, în timp ce bărbații sunt mai pragmatici, dar și mai indeciși. Femeile sunt mult mai atrase de actul de a dărui (34%) comparativ cu bărbații (24%). Bărbații înclină mai mult să vadă obiceiul ca o cheltuială inutilă (9% vs 5% la femei). Bărbații întâmpină o dificultate mai mare în alegerea cadoului, 8% refuzând participarea pentru că "nu știu niciodată ce să cumpere", față de doar 5% dintre femei.

Femeile tind să depășească bugetul mai frecvent decât bărbații. Doar 49% dintre femei nu au depășit niciodată bugetul, comparativ cu 58,4% dintre bărbați. Când depășesc bugetul, femeile o fac mai ales din teama de a nu oferi ceva "prea generic" (18% vs 13% la bărbați).

Generația Z este cea mai entuziasmată de Secret Santa, dar și cea mai stresată

GenZ este generația care se întâlnește cu Secret Santa și la școală/universitate (20%) și între prieteni (27%). Acesta este un motiv pentru a simți mai puternic presiunea alegerii cadoului și al bugetului. 12% dintre respondenții români din GenZ spun că resimt presiunea alegerii acestor cadouri „corect” sau conform așteptărilor destinatarilor, cel mai mare procent dintre toate generațiile. De asemenea, sunt cei mai predispuși să depășească bugetul cu sume mici (<50 lei) – 30%. Motivul principal este teama acută de a dezamăgi (33%).

Milenialii, ajutoarele lui Secret Santa Corporatist

Studiul arată că pentru această categorie domină Secret Santa la locul de muncă: 36% (25-34 ani) și 37% (35-44 ani) participă la acest tip de activități. Grupul 35-44 ani găsește cea mai mare plăcere în a oferi cadouri (33%) dintre toate categoriile de vârstă. Cum ei beneficiază de resurse mai importante ca GenZ, sunt dispuși să facă eforturi financiare mai mari: segmentul 35-44 ani are cel mai mare procent de depășire a bugetului în tranșa 150-250 lei (5%).

Generația X și Baby Boomers, între tradiție și pragmatism

Odată cu vârsta, scade participarea la locul de muncă și crește importanța familiei sau refuzul de a participa. Categoria 55-64 ani are cel mai mare procent de respondenți care spun că "nu se practică în cercul lor" (20%). Sunt cei mai disciplinați financiar sau conservatori: 66% (55-64 ani) și 79,2% (peste 65 ani) nu au depășit niciodată bugetul stabilit. Peste 65 de ani, 33% spun că nu se practică în cercul lor, iar 11% consideră obiceiul "ciudat sau impersonal".