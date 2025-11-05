Gheorghe Hagi, mesaj sfâșietor după moartea lui Emerich Ienei. FRF: ”Un simbol al fotbalului românesc”

Fotbalul românesc a pierdut un nume de legendă, odată cu trecerea în neființă a lui Emeric Ienei, miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. În ultimele luni, antrenorul s-a confruntat cu probleme de sănătate și a fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor.

Fostul mare fotbalist Gheorghe Hagi a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, exprimând întreaga admirație și recunoștință pentru fostul său mentor.

”Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepție. Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine și pentru fotbalul românesc. Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea. Condoleanțe familiei!”, este mesajul transmis de Gheorghe Hagi pe pagina personală de Facebook.

FRF, omagiu pentru Emeric Ienei

Și Federația Română de Fotbal a transmis un omagiu postum, prin vocea președintelui Răzvan Burleanu, odată cu dispariția regretatului tehnician Emeric Ienei.

”Astăzi, fotbalul românesc a pierdut un antrenor legendar, un simbol al profesionalismului și al decenței. Emeric Ienei a fost un model de eleganță, echilibru și respect, atât pe teren, cât și în afara lui.

A inspirat generații întregi de jucători și antrenori prin viziunea și calmul său, dar și prin modul în care a înțeles fotbalul. A rămas mereu un om modest, chiar și atunci când a atins succesul câștigării Cupei Campionilor Europeni și a reprezentat România la cele mai importante competiții. Emeric Ienei rămâne o legendă a sportului românesc, iar amintirea va continua să existe în inimile iubitorilor de fotbal.

Federația Română de Fotbal îi aduce un omagiu sincer și transmite condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Emeric Ienei, unul dintre cei mai mari oameni ai fotbalului românesc, fără doar și poate!”, este mesajul făcut public de FRF.