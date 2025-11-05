Mircea Sandu l-a caracterizat într-un singur cuvânt pe Emeric Ienei: „Antrenorii de la Steaua au fost buni decât cei de la Dinamo”

Decesul lui Emeric Ienei (88 de ani, vârstă împlinită pe 22 martie), cel care a murit astăzi la Oradea, l-a întristat pe fostul președinte al Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu (73 de ani, vârstă împlinită pe 22 octombrie).

În calitate de președinte al FRF, „Nașul” l-a numit pe nea Imi antrenor la echipa națională, înainte de startul Campionatului European din 2000, competiție găzduită în parteneriat de Belgia și de Olanda.

Echipa a fost calificată de Victor Pițurcă (69 de ani). Însă Piți intrase în conflict cu liderii vestiarului, Gic Hagi, Gică Popescu și Dan Petrescu, pe subiectul primelor de calificare.

La turneul final, România a ieșit din grupe, după un 3-2 istoric administrat Angliei, fiind eliminată apoi în „sferturi” de Italia.

„A fost de viță nobilă”

„Ienei era atunci antrenor la Steaua. L-am sunat și l-am întrebat dacă vrea să vină la națională, unde era o situație specială. A zis că vrea să vorbească mai întâi cu conducătorii de la club. A acceptat.

De ce l-am ales? Păi, antrenorii de la Steaua au fost buni decât cei de la Dinamo. Cei de la Dinamo erau mai buni conducători, în administrație...

A fost singurul antrenor cu care n-am avut niciun fel de problemă, nici cu primele, nici cu salariul, cu nimic... Nu-l simțeai. Singurul cuvânt este eleganță: de la comportament până la capitolul vestimentar.

Omul ăsta a fost de viță nobilă. Nu știu să se fi certat vreodată cu cineva din federație. Ca stil de antrenor, nu era un analist cum sunt alții, dar pregătea foarte bine meciurile, simțea jucătorii. Am asistat și eu la câteva ședințe tehnice pe care le-a condus. Avea echilibru și a devenit pentru toți ca un tată. Caracter fabulos”, a declarat Mircea Sandu pentru „Adevărul”.