Victimele lui Epstein o acuză pe Melania Trump că vrea să transfere atenția de la fostul procuror general Pam Bondi

Melania Trump a fost acuzată că „transferă vina” asupra victimelor agresorului sexual Jeffrey Epstein, în urma declarației sale neașteptate de la Casa Albă.

Într-o declarație comună transmisă presei, un grup de victime a infractorului sexual Jeffrey Epstein a afirmat că Melania Trump a acționat pentru a „proteja persoanele aflate la putere”.

Ei au acuzat-o că „a transferat povara asupra supraviețuitorilor în condiții politizate pentru a-i proteja pe cei aflați la putere”, scrie The Guardian.

„Victimele lui Jeffrey Epstein au dat deja dovadă de un curaj extraordinar prin faptul că au ieșit în față, au depus plângeri și au depus mărturie. A le cere mai mult acum înseamnă o deviere a responsabilității, nu justiție. De asemenea, acest lucru distrage atenția de la fostul procuror general, Pam Bondi, care trebuie să dea socoteală pentru dosarele ascunse și pentru divulgarea identității supraviețuitorilor. Aceste eșecuri continuă să pună vieți în pericol, protejându-i în același timp pe cei care au facilitat aceste fapte. Supraviețuitorii și-au făcut datoria. Acum este momentul ca cei aflați la putere să și-o facă pe a lor”, se arată în declarația comună.

Prima doamnă a declarat joi reporterilor că „nu a avut niciodată o relație” cu infractorul sexual Jeffrey Epstein și cu complicea sa, Ghislaine Maxwell.

Nu se știe ce acuzații specifice au determinat-o pe Melania Trump să răspundă public. Ea a rostit discursul din aceeași sală în care Donald Trump s-a adresat națiunii săptămâna trecută, cu privire la războiul din Iran.

„Nu am fost niciodată prietenă cu Epstein”, a spus Melania Trump în declarația sa. „Nu sunt victima lui Epstein. Epstein nu m-a prezentat lui Donald Trump.”

Prima doamnă a continuat spunând că ea și președintele erau invitați „din când în când” la aceleași petreceri ca Epstein, întrucât „suprapunerea cercurilor sociale este ceva obișnuit în New York City și Palm Beach”. Dar ea a negat în mod specific că e-mailurile sale către Maxwell ar fi fost altceva decât „corespondență ocazională”.