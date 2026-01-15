Un român din Italia a încercat să incendieze fostul loc de muncă „din furie și frustrare” după ce a fost concediat

Un român în vârstă de 27 de ani este cercetat penal în Italia, după ce ar fi încercat să dea foc unei tinichigerii auto la scurt timp după ce a fost concediat. Ancheta a fost posibilă datorită imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, care au jucat un rol decisiv în identificarea suspectului.

Miercuri, 14 ianuarie, carabinierii din cadrul Stației San Felice sul Panaro au pus în aplicare o ordonanță prin care bărbatul este obligat să nu părăsească localitatea de domiciliu și să stea în arest la domiciliu pe timpul nopții, în intervalul orar 22:00–06:00.

Potrivit publicației Modena Today, măsura a fost dispusă de judecătorul pentru investigații preliminare al Tribunalului din Modena, la solicitarea Parchetului, față de românul suspectat de comiterea infracțiunii de tentativă de incendiere.

Camerele de supraveghere, decisive în anchetă

Ancheta a început în noaptea de 18 octombrie 2025, după o intervenție comună a carabinierilor și a pompierilor din San Felice sul Panaro, la o tinichigerie auto din localitatea Camposanto. În urma incendiului, au fost avariate motorul electric al porții de acces și o parte a gardului perimetral.

La fața locului, anchetatorii au descoperit urme de lichid inflamabil, indiciu care a orientat imediat investigația spre ipoteza unei acțiuni intenționate. Investigațiile ulterioare, bazate pe declarațiile persoanei vătămate și pe analiza imaginilor surprinse de sistemele de supraveghere video din zonă, au dus la identificarea vehiculului folosit de suspect, observat în apropierea locului incendiului.

Toate aceste elemente au condus la strângerea unor indicii grave de vinovăție împotriva bărbatului de 27 de ani, fost angajat al societății comerciale afectate de incendiu.

„Din furie și frustrare după concediere”

Un nou element incriminator a apărut în urma unei percheziții domiciliare, efectuate pe 19 noiembrie 2025, în baza unui mandat emis de Parchetul din Modena. Atunci, anchetatorii au sechestrat articolele de îmbrăcăminte pe care bărbatul le-ar fi purtat în momentul comiterii faptei, potrivit concluziilor investigatorilor.

În cadrul audierii preventive în fața judecătorului pentru investigații preliminare, românul ar fi declarat că a acționat „din furie și frustrare după concediere”, oferind astfel un posibil motiv pentru tentativa de incendiere. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului din Modena.

Un caz asemănător a avut loc anul trecut în Austria, unde un român de 33 de ani l-a adus la faliment pe fostul patron după ce, din răzbunare pentru că fusese concediat, a oprit sistemul de încălzire într-o hală de creștere a puilor, provocând moartea a aproximativ 1.000 de păsări.