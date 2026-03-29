Rusia ar putea deveni paradisul mașinilor furate din Europa. Controversatul proiect de lege cerut de Vladimir Putin

La iniţiativa lui Vladimir Putin, Rusia analizează o modificare legislativă care ar permite înmatricularea vehiculelor furate din țările occidentale, o inițiativă care provoacă îngrijorări majore în Europa.

Rusia ar putea legaliza înmatricularea maşinilor furate din "ţări ostile". FOTO: athivă
Vehicule furate din Uniunea Europeană ar putea deveni în curând perfect legale pe drumurile din Rusia, unde ar putea fi înmatriculate fără nicio problemă dacă o serie de modificări legislative analizate la Moscova vor fi adoptate.

De la începutul lunii februarie, Ministerul rus de Interne promovează un proiect de lege menit, oficial, să „protejeze interesele proprietarilor de mașini ale căror vehicule au fost date în urmărire la inițiativa unor state ostile”. Inițiativa a stârnit însă îngrijorări în Germania, unde sindicatele poliției avertizează asupra unei posibile creșteri a furturilor auto în Europa, relatează dw.

Modificări legislative la cererea lui Putin

Cotidianul rus Kommersant a relatat că Ministerul de Interne a pregătit proiectul la indicația directă a președintelui Vladimir Putin şi că acesta vizează vehicule din cele 27 de state membre ale UE, precum și din Elveția, Norvegia, SUA, Canada, Japonia, Coreea de Sud și Australia, toate considerate de Moscova „state ostile”.

Printre acestea s-ar număra, evident, și vehicule declarate dispărute de Ucraina, în special cele preluate de pe teritoriile aflate sub ocupație rusă.

Rusia acuză lipsa de cooperare a Germaniei

În prezent, legislația rusă interzice înmatricularea vehiculelor aflate în urmărire internațională, dar Moscova acuză că accesul la informații privind motivul includerii unei mașini într-o astfel de bază este limitat, din cauza absenței răspunsurilor din partea statelor occidentale, şi intenţionează să schimbe legea.

Potrivit Ministerului rus de Interne, Germania ar ignora solicitările „din motive politice”. În ianuarie 2026, în Rusia au fost identificate 123 de vehicule date în urmărire internațională de autoritățile germane, însă Berlinul ar fi refuzat să ofere detalii suplimentare în aceste cazuri.

Ce spune Germania

Oficiul Federal de Poliție Criminală (BKA), responsabil pentru investigarea furturilor auto, confirmă lipsa colaborării cu Rusia.

Un șofer a rămas fără Range Roverul de 100.000 de euro. Ce au descoperit polițiștii despre mașina de lux

„BKA este conștient de solicitările autorităților ruse privind vehiculele listate de Germania. Totuși, deoarece acestea vizează în principal aspecte de drept civil (proprietatea și interesul proprietarului de a recupera vehiculul), BKA nu are competență”, a precizat instituția.

BKA nu a comentat posibilul impact al noi legii ruse, dacă aceasta va fi adoptată, însă cifrele din Germania sunt îngrijorătoare: în 2024 au fost furate 30.373 de vehicule, iar doar 30% dintre cazuri au fost rezolvate.

„Un semnal dezastruos care încurajează criminalitatea”

Sindicatul poliției GdP din Berlin nu este, însă, la fel de reţinut în declaraţii şi afirmă că acest proiect legislativ promovat de Rusia este „un semnal dezastruos: „De ani de zile avem un nivel stabil al furturilor de vehicule, unul foarte ridicat. O astfel de lege ar submina și mai mult lupta autorităților împotriva rețelelor internaționale de trafic de mașini furate”.

 „Din câte știm, au existat în trecut cazuri în care autoritățile ruse au cooperat și vehiculele căutate au fost recuperate acolo”, a declarat Benjamin Jendro, purtătorul de cuvânt al GdP, precizând că situația actuală face, practic, imposibilă recuperarea.

„Oricine își poate imagina că, în momentul de față, niciun oficial german nu va merge probabil în Rusia pentru a recupera o mașină furată, mai ales că, de multe ori, despăgubirile de asigurare au fost deja plătite până la momentul găsirii vehiculului”, a completat el.

Risc de fraude cu asigurări

Critici există şi din partea unor experţi ruşi, care atrag atenția asupra unui alt efect: reactivarea fraudelor cu asigurări, foarte răspândite în anii ’90.

Alexander Kholodov, membru al Camerei Publice a Federației Ruse, amintește practica „furturilor înscenate”.

„Acest lucru exista deja în anii ’90 și începutul anilor 2000. Era vorba despre așa-numitele furturi înscenate: mașina este vândută în Germania, ajunge în Rusia, iar abia după o lună proprietarul raportează dispariția. Apoi primește și despăgubiri de la compania de asigurări din Germania”, afirmă Alexander Kholodov.

Ideea a fost întârită şi de avocatul rus Sergei Smirnov: „Noua lege ar putea duce la intensificarea fraudelor de asigurări în străinătate. Mașinile sunt furate în Europa, victimele primesc despăgubiri, vehiculele sunt apoi transportate ilegal în Rusia și legalizate prin înmatriculare”.

De partea cealaltă, însă, Asociația Germană a Asigurătorilor (GDV) a contrazis îtemerile privind fraudele masive.

„Nu avem cunoștință despre schema descrisă și considerăm că majoritatea furturilor de vehicule sunt reale, nu înscenate”, au declarat reprezentanţii GDV, adăugând că nu se așteaptă la o creștere semnificativă a furturilor în Germania, chiar dacă Moscova adoptă controversatul proiect de lege.

